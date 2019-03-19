Беларусь и ОБСЕ готовы развивать сотрудничество в части законодательства о СМИ

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и ОБСЕ готовы развивать сотрудничество в части совершенствования законодательства о СМИ. Об этом шла речь сегодня на встрече депутатов Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации с представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комиссии Андрей Наумович обратил внимание, что сотрудничество Беларуси и ОБСЕ по тематике медиа носит системный характер. "Надеемся на поддержку, взаимопонимание, на то, что поступающие от ОБСЕ предложения будут способствовать совершенствованию законодательства, а оно на месте не стоит", - отметил он.

Разработка законопроектов в Беларуси ведется открыто с участием представителей гражданского общества. "Мы открыты, обсуждаем различные точки зрения. Но во главе угла всегда находятся интересы граждан Беларуси", - подчеркнул парламентарий.

Арлем Дезир в свою очередь подтвердил готовность ОБСЕ оказывать в этом вопросе Беларуси "всемерное содействие, по мере необходимости направлять экспертов и предоставлять экспертные заключения по разрабатываемому законодательству и внесению изменений".

Представителя ОБСЕ интересовали концепция информационной безопасности и планы по ее реализации, поправки в закон о СМИ, принятые в Беларуси в конце прошлого года, законопроект об изменении законов Беларуси по вопросу усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма (он готовится ко второму чтению).

Депутат Валентина Ражанец рассказала об основных новациях закона о СМИ. Так, расширен перечень видов информации, распространение которой запрещено, в частности побуждающая к самоубийству, ненадлежащая реклама. Речь идет и об информации о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Под защитой персональные данные несовершеннолетних, которые пострадали в результате противоправных действий: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и учебы, фото и видеоизображение ребенка, его родителей. "При разработке поправок мы руководствовались прежде всего обеспечением безопасности информационного пространства как неотъемлемой составляющей вопросов защиты прав и законных интересов человека", - подчеркнула она.

В этой связи депутат еще раз обозначила позицию по внесудебному ограничению доступа к интернет-ресурсам: "ни секунды не должна находиться в обозрении несовершеннолетних информация, побуждающая их к суициду". При этом Валентина Ражанец напомнила, что на заседании рабочей группы, которая занималась поправками, представители негосударственного портала отметили, что не было ограничения доступа к интернет-ресурсам кроме как по причинам распространения запрещенной информации.

После принятия поправок в закон о СМИ интернет-ресурсы, которые занимаются распространением массовой информации, получили возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием. Парламентарий сделала акцент на добровольном характере этой процедуры.

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с доступностью информации. Депутат напомнила, что право и обязанность госорганов предоставлять журналистам информацию закреплены на законодательном уровне. Указ №65 от 6 февраля 2009 года предусматривает персональную ответственность руководителей госорганов и организаций за состояние работы со СМИ.

"Мы открыты для диалога и приглашаем к нему представителей гражданского общества и СМИ различных форм собственности", - отметила парламентарий. Самым ярким примером открытости она назвала "Большой разговор с Президентом", где присутствовали представителей различных массмедиа.-0-