4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан намерены расширять сотрудничество в сфере образования. Об этом сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время встречи с министром высшего и среднего специального образования Узбекистана Иномом Маджидовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобразования.

Встреча министров прошла в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник". "Мы возлагаем большие надежды на укрепление наших связей в образовательной области и готовы поделиться опытом, новыми разработками и достижениями. Предполагаем расширять сотрудничество не только в высшем, но и в профессиональном образования, и надеемся, что наши находки пригодятся коллегам из Узбекистана", - отметил Игорь Карпенко, приветствуя узбекскую делегацию.

Министр проинформировал о планах по налаживанию процесса обмена студентами, проведению стажировок, повышению квалификации педагогов Беларуси и Узбекистана. Между университетами двух стран заключен 41 договор о сотрудничестве, в рамках которых ведется научно-исследовательская работа, осуществляется обмен опытом. Более 200 студентов из Узбекистана учатся в белорусских вузах. "Визит министра высшего и среднего образования Узбекистана откроет новые перспективы сотрудничества в области образования, научной сферы, в определении новых направлений для расширения сотрудничества между странами", - подчеркнул Игорь Карпенко.

"Я приятно впечатлен тем, что увидел в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник", - поделился Ином Маджидов. - Как раньше, так и сегодня очень трудно интегрировать профессиональное образование с производством. Ваш парк является ярким примером этой интеграции, который нам хотелось бы перенять". Особенно гостей из Узбекистана заинтересовали медицинские разработки и ИТ-технологии, представленные в парке БНТУ.

В программе визита предусмотрено также посещение Минского государственного автомеханического колледжа им. академика М.С.Высоцкого, БГУИР, инновационного центра профессионального развития - бизнес-инкубатора информатики и радиоэлектроники, БГПУ им.М.Танка и студенческой деревни.-0-