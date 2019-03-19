Беларусь на выставке LIMA в Малайзии будет представлена объединенным стендом Госкомвоенпрома

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 в Малайзии будет представлена объединенным стендом Государственного военно-промышленного комитета, сообщил БЕЛТА официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

На стенде будут представлены ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". В качестве основного экспонента и коллективного организатора объединенного стенда Госкомвоенпрома выступит ГВТУП "Белспецвнештехника".

С самостоятельной экспозицией выступит ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", которое участвует в LIMA уже в седьмой раз.

Белорусские предприятия привезут на выставку наиболее востребованные в этом регионе образцы вооружения и военной техники. Так, на стендах будут представлены новейшие оборонные технологии и возможности организаций Госкомвоенпрома в области разработки, производства и модернизации средств огневого поражения, в частности, белорусский гранатометный комплекс "Сапфир", возможности по модернизации авиационных управляемых ракет класса "воздух-воздух" Р-73, а также по ремонту и модернизации авиационной техники, производству и поставке авиационных комплексов береговой охраны, разработке и производству беспилотных авиационных комплексов и аппаратуры радиотехнической защиты "Сателлит-2М", глубокой модернизации зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны (ЗРК "Печора 2БМ", ЗРК "Трио", ЗРК "Квадрат" и др.).

Также будут представлены информационно-рекламные материалы, отражающие возможность поставок белорусским ВПК вооружения, военной техники и оборудования специального назначения.

Белорусскую делегацию на LIMA 2019 возглавит генеральный директор ГВТУП "Белспецвнештехника" Алексей Скрага.

Запланирована обширная деловая программа, важной частью которой станут двусторонние встречи с руководством вооруженных сил Малайзии, иностранных компаний-партнеров и заказчиков. Будут обсуждены вопросы реализации уже действующих соглашений и перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере военно-технического сотрудничества.

Одна из крупнейших в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе 15-я Международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 пройдет с 26 по 30 марта в Малайзии. Выставка проводится с 1991 года на малазийском острове Лангкави под патронажем правительства Малайзии, Министерства обороны и командования вооруженных сил Малайзии раз в два года.