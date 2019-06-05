Беларусь намерена участвовать в проектах ВОИС по разработке систем с элементами искусственного интеллекта

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские специалисты заинтересованы принять участие в проектах по разработке систем с элементами искусственного интеллекта, которые реализует Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Такая возможность обсуждалась во время встречи министра иностранных дел Владимира Макея с генеральным директором ВОИС Фрэнсисом Гарри, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили взаимодействие Беларуси с Всемирной организацией интеллектуальной собственности, укрепление позиций нашей страны в Глобальном инновационном индексе. Этот рейтинг представляет собой оценку деятельности в области инноваций в 130 странах и государствах мира, основанную на более чем 80 показателях. Он разрабатывается ВОИС совместно с Корнельским университетом и французским исследовательским институтом INSEAD. Беларусь, по данным за 2018 год, заняла в Глобальном инновационном индексе 86-е место, улучшив свой результат на две позиции.

"Рассмотрены также вопросы изучения опыта ВОИС по повышению доли торговых знаков и иной интеллектуальной собственности в экспортируемых странами товарах и услугах", - проинформировали в МИД.

Кроме того, под председательством заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко состоялось заседание Научно-консультативного совета по международному праву при МИД, где руководитель ВОИС выступил с докладом на тему "Международная интеллектуальная собственность в современной цифровой экономике".

Совет создан в 2018 году для обеспечения научного сопровождения международно-правовой деятельности МИД, содействия популяризации международного права, внедрения результатов научных исследований в деятельности МИД и иных госорганов. В состав совета входят представители МИД, ведущие юристы-международники основных вузов страны.-0-

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