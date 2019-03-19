Беларусь перейдет на новые рекомендации ВОЗ при лечении мультирезистентного туберкулеза

19 марта, Минск /Кор. БЕЛТА/. Беларусь перейдет на новые стандарты ВОЗ при лечении мультирезистентного туберкулеза, сообщил журналистам координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Недавно ВОЗ приняла новые рекомендации по лечению туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Сейчас всем пациентам с мультирезистентным туберкулезом должны назначаться новые препараты согласно рекомендациям ВОЗ", - сказал Вячеслав Граньков.

В настоящее время детально просчитывается стоимость таких препаратов, чтобы все пациенты в республике с этой формой заболевания могли их получать.

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