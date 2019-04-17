17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские ученые приступают к созданию пособия для учителей истории. Об этом заявил директор Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Вячеслав Данилович во время выездного пресс-мероприятия, приуроченного к 75-летию освобождения Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевое внимание в пособии для учителей Беларуси и России будет уделено теме Второй мировой войны и Великой Отечественной. Будем привлекать экспертов двух стран, в том числе методистов, чтобы это было понятно и доступно всем. Сейчас проект находится в стадии проработки, обсуждаются источники финансирования. Мы обменялись основными позициями, что считаем необходимым осветить с российской и белорусской стороны", - рассказал Вячеслав Данилович.

Кроме того, российская сторона заинтересована в подготовке еще одного пособия для учителей Беларуси и России по новейшей истории двух стран. "Это мы будем делать в формате отдельного проекта с Институтом всеобщей истории РАН. Будем подавать соответственно заявки в белорусский и российский фонды фундаментальных исследований, чтобы сначала наработать материал, потому что это достаточно большой период - вся новейшая история Беларуси и России. Итогом проделанной работы станет издание такого учебного пособия", - отметил директор института. -0-