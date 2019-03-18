18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники изучат международный опыт содержания задержанных лиц, подписано соответствующее соглашение с Литвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Проект международной технической помощи "Строительство центра размещения мигрантов в г.Пабраде" подписали сегодня в пункте пропуска "Мядининкай". Подписи под документом поставили председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо и начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Ренатас Пожела.
Госпогранкомитет как партнер участвует в крупномасштабном проекте, который реализуется в рамках программы ЕС по трансграничному сотрудничеству "Латвия - Литва - Беларусь" на 2014-2020 годы. Ведущим бенефициаром и получателем технической помощи является Служба охраны Государственной границы при МВД Литвы. "Офицеры пограничной службы Беларуси примут участие в четырех семинарах на белорусской и литовской территории. Там будут изучаться международные стандарты содержания задержанных лиц и европейский опыт в данной области", - рассказали в Госпогранкомитете.
Ранее подобное партнерское соглашение со Службой охраны Государственной границы при МВД Литвы было подписано при подготовке проекта БОМБЕЛ-4. Им предусматривается развитие телекоммуникационной инфраструктуры на белорусско-литовской границе, а основным получателем технической помощи является Госпогранкомитет Беларуси.-0-
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