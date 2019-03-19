Белорусско-китайский исследовательский центр открыли в Университете гражданской защиты

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-китайский исследовательский центр по разработке современных средств защиты от чрезвычайных ситуаций открыли в Университете гражданской защиты МЧС, передает корреспондент БЕЛТА.

Инновационный проект воплотился в жизнь благодаря высококвалифицированному экспертному и научному потенциалу Института исследований общественной безопасности университета Цинхуа, компаниии GSafety и Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Это образовательная и экспериментальная площадка для разработки и изучения средств общественной безопасности, призванная внести свой вклад в обеспечение безопасного будущего. Основными функциями центра будут разработка нового и адаптация существующего оборудования в сфере обеспечения пожарной безопасности, создание единой интегрированной платформы.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, посол Китая в Беларуси Цуй Цимин, заместитель главы администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Гончаров, гендиректор китайской компании GSafety Су Гуофен и начальник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Иван Полевода.

Александр Худолеев отметил, что создание центра - показательный пример эффективного взаимодействия в области обеспечения безопасности в рамках развития всестороннего сотрудничества Беларуси и Китая. "Сегодня в центре представлены инновационные технические средства, программные продукты в области защиты от чрезвычайных ситуаций. А образовательная площадка сформирована с учетом современных тенденций. Создание данного центра является очередным шагом на пути к преобразованию Беларуси в IT-страну", - сказал первый замминистра. Он добавил, что центр является основой для процесса по созданию системы безопасного города. На практике будут разрабатываться программные комплексы и системы безопасности.

Цуй Цимин подчеркнул: "Одна из важнейших целей создания центра - взаимодействие по обмену опытом между Китаем и Беларусью в области обеспечения общественной безопасности и управления городами. Насколько я знаю, университет МЧС отличается своими престижными научными достижениями. В этой области есть чему учиться у наших белорусских партнеров", - сказал он. Дипломат заметил, что создание центра идет на благо народов двух стран, это важный проект для реализации инициативы "Один пояс, один путь".

Национальной стратегией по снижению риска возникновения ЧС в Беларуси на 2019-2030 годы предусмотрена разработка новой модели управления безопасностью городской среды. При реализации центром концепции безопасного города предполагается использование таких технологий, как интернет вещей, Big Data, искусственный интеллект, информационные модели объектов. Это позволит на основе полученных данных проводить анализ рисков, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, вырабатывать меры для предотвращения инцидентов, раннего оповещения населения.

Центр будет работать над развитием и внедрением систем безопасности, предназначенных для обнаружения и ликвидации пожаров, раннего предупреждения ЧС, управления общественной безопасностью, обеспечения безопасности транспорта, мониторинга и контроля безопасности при эксплуатации систем жизнеобеспечения города.-0-