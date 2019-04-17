BelToll с 10 июня по 10 июля освободит от оплаты малотоннажный транспорт

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. BelToll с 10 июня по 10 июля освободит от платы за проезд по платным автомобильным дорогам Беларуси владельцев транспортных средств с технически допустимой общей массой не более 3,5 т с прицепами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе оператора.
Как отмечается, на этот период владельцам указанной категории транспортных средств не нужно заключать договор пользования платной автомобильной дорогой, регистрировать транспортное средства в системе BelToll и устанавливать на транспортное средство устройства электронной оплаты.
Если у водителя уже есть договор и он будет передвигаться по платным участкам дорог в период с 10 июня по 10 июля, оператор советует поместить устройство электронной оплаты в защитную упаковку (металлизированный пакет), иначе при проезде под станциями сбора платы оно будет издавать звуковые сигналы. "При этом списание денежных средств со счета производиться не будет", - заверили в компании.
С 00.00 11 июля движение по платным дорогам Беларуси будет осуществляться в обычном режиме.-0-
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