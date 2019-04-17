17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

С наступлением пожароопасного сезона государственная лесная охрана активизировала работу по предупреждению и раннему обнаружению лесных пожаров. "Солнечная погода одновременно с порывистым ветром привели к тому, что лесохозяйственные учреждения уже во второй декаде марта приступили к тушению лесных пожаров. Первое возгорание на территории лесного фонда Минлесхоза было зарегистрировано уже 18 марта. А всего с начала года в лесах Беларуси произошло более 100 лесных пожаров", - рассказали в пресс-службе.

Больше всего от огня страдают леса Брестской области. По состоянию на 16 апреля, здесь было зарегистрировано 54 случая возгорания. Наиболее крупный пожар произошел в Полесском лесхозе, где 4 апреля на границе с Украиной пострадало 474 га леса. Крупные возгорания с начала пожароопасного сезона были также зафиксированы в Старобинском, Дятловском и Столинском лесхозах. Все пожары были обнаружены сотрудниками государственной лесной охраны. Для их ликвидации были приняты необходимые меры.

Наиболее частой причиной возникновения лесных пожаров является выжигание сухой растительности. "При сельхозпалах огонь зачастую переходит на лесные насаждения, в результате чего существенно страдает и лесной фонд, и природное разнообразие Беларуси. В связи с этим Министерство лесного хозяйства призывает граждан быть осторожными с огнем, не рисковать своей жизнью, здоровьем, имуществом, не наносить вред бездумными действиями окружающей среде", - отметили в пресс-службе.

В пожароопасный сезон в лесах запрещается разводить костры в хвойных молодняках I класса возраста, на участках поврежденных лесных насаждений, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков, в местах с подсохшей травой. За нарушение требований пожарной безопасности в лесах в соответствии с Кодексом об административных нарушениях предусматривается вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере до 25 базовых величин (одна БВ составляет Br25,5). Если это нарушение повлекло за собой уничтожение или повреждение леса либо торфяников, будет наложен штраф в размере от 25 до 50 базовых величин. Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 БВ.-0-