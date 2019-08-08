Более 80% молодых специалистов остаются на своих рабочих местах после отработки - Минздрав

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 80% молодых специалистов остаются на своих рабочих местах после отработки по распределению, сообщила журналистам начальник управления кадровой политики, учреждений образования Минздрава Ольга Маршалко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы мониторим эту ситуацию, для нас это очень важный показатель - закрепление молодых специалистов. В настоящее время больше 80% (и это наша гордость) остаются там, куда прибыли на первое рабочее место", - сказала Ольга Маршалко.

Это связано с тем, что молодых специалистов распределяют, учитывая возможности предоставления жилья, их профессионального роста. В последнее время на распределение приезжают наниматели. Они посещают высшие и средние специальные учебные заведения медицинского профиля и отбирают себе потенциальных работников. Заблаговременно знакомят на тот момент еще студентов с условиями, в которых предлагается работать, жить, с зарплатой и инфраструктурой региона. Молодой специалист, изучив эти возможности, делает осознанный выбор с учетом всех перспектив. Участие нанимателя в процессе распределения позволяет достигать максимального результата - учреждениям укомплектоваться под полную потребность, отметила начальник управления.

Минздрав находится в постоянном взаимодействии с местной исполнительной властью, обсуждая наиболее серьезные вопросы, связанные с адаптацией молодых специалистов на первых рабочих местах. Основным вопросом традиционно остается обеспечение их комфортным жильем. "Как показал этот год, именно те регионы, в которых этот вопрос был максимально решен, получили самое большое количество кадров", - добавила Ольга Маршалко.

В учреждения здравоохранения на первые рабочие места в этом году прибыли 5 573 молодых специалиста - выпускники вузов и колледжей. Получили распределение 3 686 выпускников медицинских колледжей.

В отрасли на долю женщин приходится 85%. Сейчас готовится ряд проектов, которые позволят привлекать больше мужского населения в здравоохранение.-0-