Большинство россиян считают Беларусь самой успешной в СНГ

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Большинство россиян считают Беларусь наиболее успешной и стабильной страной среди государств СНГ. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого были представлены сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным социологического исследования, Беларусь наиболее стабильной и успешной назвали 68% россиян. На втором месте Казахстан - 52%, на третьем - Азербайджан (16%). Далее следуют Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%), Туркменистан (8%). Кыргызстан и Таджикистан набрали по 5%, Молдова - 4%, Украина - 2%.

Беларусь также заняла первое место в рейтинге стран, которые стремятся развивать с Россией экономическое сотрудничество и поддерживают ее на международной арене: с этим мнением согласны 60% респондентов. На втором месте здесь опять оказался Казахстан - 47%. Третье место заняла Армения - 13%. Далее следуют Узбекистан (10%), Азербайджан (9%). По 6% получили Кыргызстан, Таджикистан и Грузия. Странами СНГ, наименее стремящимися к сотрудничеству с Россией, участники опроса посчитали Молдову (4%), Туркменистан (3%) и Украину (1%).

Комментируя результаты, руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил, что подобные опросы центр проводит ежегодно уже в течение восьми лет. И лидеры все это время остаются стабильными: первое место всегда занимает Беларусь, второе - Казахстан.

Исследование ВЦИОМ "Партнеры России на постсоветском пространстве" проводилось 8 ноября в формате телефонного интервью. Было опрошено 1600 респондентов по случайной всероссийской выборке. Погрешность исследования не превышает 3,5%. Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.-0-