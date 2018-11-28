Четыре ЗРК "Тор-М2" планируется принять на вооружение до конца года

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВС Беларуси планируют принять на вооружение до конца года четыре зенитных ракетных комплекса "Тор-М2". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
На предприятии российского концерна "Алмаз-Антей" уже была проведена приемка комплексов. "Надеемся, что к концу года в составе гвардейского 1146-го зенитного ракетного полка будет пятая по счету батарея Тор-М2", - отметили в ведомстве. В состав батареи входят четыре комплекса.
Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк был возрожден в Беларуси в конце 2017 года. Он был вооружен зенитным ракетным комплексом ПВО "Тор-М2", способным бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах. Полк четырехбатарейного состава на северо-западном направлении выполняет задачи прикрытия воздушного пространства Беларуси. В рамках работы в общей системе ПВО страны он осуществляет физическое прикрытие атомной электростанции.-0-
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