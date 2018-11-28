Что вы знаете о торговле людьми - ОПРОС

Вы думаете, это вас никогда не коснется… Тем временем, пока вы читаете эти строки, в этот самый момент, во всем мире почти два с половиной миллиона человек являются жертвами торговли людьми. В сложную ситуацию может попасть любой из нас.
Помогите нам выяснить, насколько хорошо осведомлены жители Беларуси о торговле людьми, чтобы мы вместе победили это страшное явление. Ответьте на восемь простых вопросов, выбрав один или несколько вариантов ответов.
Опрос проводится Белорусским обществом Красного Креста в рамках информационной кампании "Предотвратим торговлю людьми" при поддержке Христианской Восточной Миссии (Швейцария) и содействии Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
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