"Дана Молл": самая "черная пятница" и лучший шопинг в стране!

Сегодня в столичном ТРЦ "Дана Молл", самом большом торговом центре страны, происходит что-то необычное. Чтобы только заехать на парковку, пришлось несколько минут отстоять в очереди - ни на открытой площадке, ни на подземном паркинге с ходу мест не найти. И бесконечный поток покупателей от станции метро…

Покупатели с утра устремились в торговый центр "Дана Молл" - огромные скидки привлекли внимание всей столицы

Не будем интриговать - сегодня, 23 ноября, в ТРЦ "Дана Молл" объявлена "черная пятница", и она обещает стать самой черной в стране. Забудьте о магазинах, которые снижение цены на рубль объявляют "черной пятницей", - в ТРЦ "Дана Молл" скидки сегодня достигают фантастических 90%!

Сегодня скидки в магазинах торгового центра достигают невероятных 90%

На всех трех торговых уровнях комплекса царит необычайное оживление. Да и как может быть иначе? Ведь магазины одежды и обуви мировых брендов, которые "прописаны" в этом торговом центре, предоставили тот же самый уровень скидок, как в Варшаве, Берлине или Милане. Поэтому тем, кто собрался на шопинг в "Акрополис" или "Озос", сегодня вполне можно сэкономить бензин, время и нервы - до "Дана Молл" гораздо ближе и без хлопот!

Магазины, "прописанные" в ТРЦ "Дана Молл" предоставили тот же самый уровень скидок, как в Варшаве, Берлине или Милане

Тем более, что атмосфера "черной пятницы" заполняет все пространство торгового центра. Скидки предоставляют все - и фирменные магазины отечественных производителей, и детские магазины, и интерьерные салоны, и лавки сувениров. Специальная цена установлена на билеты в многозальном кинотеатре, особые условия предлагаются для любителей полакомиться на огромном фуд-корте торгового центра.

В многозальном кинотеатре установлена специальная цена на билеты

Для любителей полакомиться на огромном фуд-корте торгового центра предлагаются особые условия

Словом, в ТРЦ "Дана Молл" сегодня творится легкое сумасшествие, подогреваемое тем, что 80% посетителей - это, конечно же, представительницы прекрасного пола! Дамам при виде этой роскоши устоять совершенно невозможно, и даже у самых невозмутимых красавиц глаза горят огоньком мечты!

Это настоящий праздник шопинга!

Несмотря на будний день, в ТРЦ "Дана Молл" сегодня творится легкое сумасшествие, подогреваемое тем, что 80% посетителей - это, конечно же, представительницы прекрасного пола!

- Мы сделали все возможное, чтобы каждый покупатель торгового центра "Дана Молл" почувствовал удовольствие и магию этого волшебного дня больших распродаж - "черной пятницы", - отметила директор по маркетингу компании "Дана Холдингс" Маша Карич. - Нашей компании удалось привлечь на площади ТРЦ "Дана Молл" известные мировые бренды, которые впервые в Беларуси открыли здесь свои магазины. Эти участники рынка прекрасно знают, что такое "черная пятница" и в чем ее значение, у них накоплен большой опыт работы в различных странах мира. Нам приятно, что день больших распродаж в ТРЦ "Дана Молл" эти бренды проводят с тем же уровнем скидок, как и в других европейских городах. Теперь Минск ничем не уступает другим центрам торговли в Европе, предлагая белорусским покупателям и достойный выбор, и приемлемый уровень цен.

Маша Карич отметила, что у "черной пятницы" есть и еще одно важное значение - этот день считается стартом рождественских и предновогодних распродаж.

- "Черная пятница" - это не один день большой торговли, а начало целой серии распродаж, приуроченной к Новому году и Рождеству, - рассказала Маша Карич. - Подарки, сувениры к празднику, украшения для дома, милые вещички, которые можно положить под елку, - все это в основном покупается в последний месяц года. И посетители ТРЦ "Дана Молл" почувствуют приближение самого любимого праздника в году - каждую неделю в нашем торговом центре будут проводиться специальные мероприятия, а магазины будут радовать покупателей специальными ценами и скидками.

…На часах – 9.45, и первые покупатели в достаточно плотной очереди уже ждут открытия у дверей своих любимых магазинов. Людей много по всему торговому центру, но чувствуется, что наиболее притягательны сегодня именно известные во всем мире бренды.

10.00 – магазины открыты и заполняются потоком покупателей.

10.30 –"черная пятница" только начинает сгущаться, а первые удачные покупки уже совершены! Счастливых покупателей очень легко вычислять в толпе по брендированным пакетам в руках.

Минчанин Максим Костылев одним из первых покидал торговый центр с покупкой и с удовольствием согласился поделиться своими впечатлениями.

Максим Костылев

– Акция мне понравилась. Очень большой ассортимент, много брендов участвует в распродаже. Да и вообще этот торговый центр нравится – в "Дана Молл", классно! Скидки приятные, многие доходят до половины цены и больше. Я, например, сделал покупки в Zara – там до 50% и даже выше на некоторые позиции, - отметил этот покупатель.

Хорошей и нужной для покупателей акцией считает "черную пятницу" Андрей Алесин.

Андрей Алесин со своей девушкой Анной Пугачевой

– Распродажи очень полезны для людей, которые хотят сэкономить, это правильный и очень хороший вариант для покупок. Главное, чтобы магазины были честными, предоставляли реальные скидки. Мы походили, посмотрели, здесь реальные скидки – цены действительно установлены ниже, чем обычно. Так что, думаю, покупатели это оценят, "черная пятница" найдет у людей отклик. Мы вот уже кое-что нашли! Это подарки в Рождеству и Новому году для родителей и близких людей, – улыбнулся Андрей, который на шопинг пришел со своей девушкой Анной Пугачевой.

А Анастасия Сачук пришла в "Дана Молл" с подругой. Девушки точно знали, в какой магазин хотят отправиться в первую очередь.

Анастасия Сачук

– "Черная пятница" – замечательная акция. В Massimо Dutti мы с подругой сделали покупки со скидкой 20%. Согласитесь, приятно сделать себе такой подарок. Поэтому я убеждена, что такие акции нужны для покупателей, и пусть бы они проводились чаще! – считает Анастасия.

Игорь Фридрих – пинчанин, но живет и учится в Минске. Парень оказался очень рациональным покупателем и охотно поделился собственным опытом.

Игорь Фридрих

– Сегодня я был пока только в двух магазинах. Заранее, еще вчера, походил, посмотрел, какие вещи есть, померил, что мне понравилось. И сегодня пришел уже целенаправленно. Скидки честные, и это очень удобно – купил по цене значительно дешевле, чем все это стоило вчера. Сэкономил уже 50 рублей – и это очень приятно! Поэтому всем советую – делать в этот день умные покупки, – так прокомментировал "черную пятницу" в "Дана Молл" Игорь Фридрих.

Праздник выгодного шопинга продолжается, и у каждого еще есть шанс в нем поучаствовать, воспользовавшись рациональными советами героев этого репортажа.

Кстати, ровно в 17.00 в главном атриуме ТРЦ "Дана Молл" начнется грандиозная шоу-программа. Всех посетителей торгового центра порадуют виртуозные танцевальные номера коллективов Trend Deluxe и Lamp Post Show. На сцене появится лучший двойник Майкла Джексона в Беларуси - знаменитый Олег Усов. Прозвучат выступления стильного коллектива Meriem Band, выступит также Аннагазель Гокинаева с группой Taboo. А всколыхнет этот яркий осенний вечер знаменитый DJ Jimmy Nelson. Так что сегодня вечером самая черная пятница в ТРЦ "Дана Молл" станет еще и самой шумной и веселой!

В 17.00 в главном атриуме ТРЦ Dana Mall начнется грандиозная шоу-программа

Знаменитый DJ Jimmy Nelson всколыхнет этот яркий осенний вечер

Пропустить такое событие - просто невозможно! Пусть осеннюю хандру разгонит великолепный, лучший в стране шопинг и яркая концертная программа!

Запоминайте адрес: ТРЦ "Дана Молл", ул. Мстиславца, 11, ст. м. "Восток".

И торопитесь за яркими эмоциями - праздник продлится до позднего вечера, большинство магазинов закроется не раньше 22.00!

Самая черная пятница в ТРЦ "Дана Молл" обязательно оставит самые яркие впечатления!