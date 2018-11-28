Для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы - Рапота

28 ноября, Псков /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заверил, что для белорусов и россиян сохранится свободное пересечение границы двух стран. Об этом он заявил сегодня в Пскове, отвечая на вопросы белорусских и российских журналистов по итогам встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для белорусов и россиян свобода передвижения сохраняется", - сказал Григорий Рапота, комментируя готовящееся белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз.

Госсекретарь подтвердил, что данный документ планируется подписать в этом году. "До конца этого года, по крайней мере по заверениям министров иностранных дел, будет подписано соответствующее соглашение, которое упорядочивает и облегчает порядок пересечения границы для граждан третьих стран", - отметил он.

Григорий Рапота добавил, что соглашение создаст хорошие условия для развития бизнеса и туризма, в том числе в приграничных областях Беларуси и России.

Группа белорусских журналистов находится в Пскове в составе пресс-тура, организованного Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-

Псковская область рассчитывает на сохранение положительных тенденций в торговле с Беларусью Объем товарооборота Беларуси и Псковской области с начала года составил $168 млн, что на 22% больше, чем за весь 2017 год.