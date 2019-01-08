До -19°С ожидается в Беларуси ночью 9 января

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 19 градусов мороза и гололедица ожидается в Беларуси 9 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а в Брестской и Гродненской областях на большей части территории прогнозируются кратковременный снег, слабая метель. На некоторых участках дорог гололедица. Ветер будет юго-восточный 5-10 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит 7-13 градусов мороза, по западу - 4-6 ниже нуля. Ночью в основном по юго-востоку температура воздуха опустится до 14-19 градусов мороза.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4709 BYN
|2.467 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.159 BYN
|2.157 BYN
|2.165 BYN
|RUB
|3.2182 BYN
|3.2 BYN
|3.22 BYN