До +9°С будет в Беларуси 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 9 градусов тепла будет в Беларуси 20 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преимущественно без осадков, лишь местами по северу страны пройдут небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет 3-9 градусов выше нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь