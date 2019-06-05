Дожди и до +30°С ожидается в Беларуси 6 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди, грозы и до 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 6 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-19 выше нуля, местами - 10-12. Днем - 24-30 градусов тепла.-0-

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