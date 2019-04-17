Европейская неделя иммунизации пройдет 24-30 апреля в Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская неделя иммунизации в Беларуси пройдет 24-30 апреля под девизом "Защитимся вместе: вакцины действуют!", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Кампания 2019 года посвящена людям, которые вносят огромный вклад в работу по обеспечению защиты жизни детского и взрослого населения. Речь идет о медицинских работниках, родителях, принимающих решение прививать своих детей, в целом обо всех людях, интересующихся этим вопросом и распространяющих научно обоснованную информацию о прививках.

Основной целью недели является информированность населения о важности полноценной иммунизации для здоровья и благополучия людей на протяжении всей жизни.

Практически во всех организациях здравоохранения, поликлиниках, центрах гигиены и эпидемиологии будут действовать горячие телефонные линии. Номера телефонов разместят на сайтах соответствующих учреждений. Любой человек сможет обратиться к специалистам и получить интересующую информацию по вакцинации. Для населения также проведут различные профилактические мероприятия.

По данным ВОЗ, каждый год в мире вакцинация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн случаев смерти от дифтерии, коклюша, столбняка, кори. Проведение профилактических прививок позволило добиться значительных успехов в профилактике инфекционных заболеваний во многих странах. Ликвидирована натуральная оспа, только в трех странах продолжают регистрироваться случаи паралитического полиомиелита, значительно снижено количество случаев краснухи, дифтерии, столбняка, генерализованных форм туберкулеза у детей и других инфекций, которые предупреждаются с помощью иммунизации.-0-