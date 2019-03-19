19 марта, Минск /Кор. БЕЛТА/. Февраль 2019 года был одним из самых теплых в Беларуси за последние более чем 70 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на доклад Белгидромета о гидрометеорологических условиях в феврале.

"Февраль 2019 года выдался очень теплым и характеризовался недобором осадков. Средняя за месяц температура воздуха составила от минус 1 градуса на северо-востоке до плюс 2,5 на юго-западе страны, что на 4-5 градусов выше климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.

Таким теплым февраль в Беларуси бывает примерно раз в 12 лет. В ранжированном ряду наблюдений с 1945 года нынешний февраль занял 7-е место, а самым теплым считается февраль 1990 года со среднемесячной температурой воздуха плюс 2,6.

Большую часть месяца среднесуточная температура воздуха находилась в пределах от минус 3 до плюс 2, что на 1-6 градусов выше климатической нормы. Самая высокая температура воздуха за февраль была зарегистрирована 19 февраля на метеостанции Брест и составила 12,5 градуса тепла.-0-

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