ГАИ изменит схему дорожного движения в праздничные дни

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ внесет изменения в организацию дорожного движения вблизи проведения мест массовых мероприятий. Об этом сообщил сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вблизи проведения мест массовых мероприятий будет изменена организация дорожного движения, и свои поездки надо будет планировать. В каждом регионе в СМИ будут переданы схемы объезда мест гуляний, возможные места парковки, стоянки. Традиционно мы рекомендуем гражданам отказаться от использования личных автомобилей и приехать на праздничные мероприятия на общественном транспорте", - сказал Станислав Соловей.

По его словам, в праздничные дни ГАИ будет работать в усиленном режиме. "Работа будет вестись в двух направлениях. Во-первых, это обеспечение безопасности в местах проведения массовых мероприятий, оказание помощи участникам дорожного движения, регулировка, оказание помощи в расстановке транспорта. Во-вторых, в праздничные дни увеличивается количество грубых нарушений дорожного движения. В этот период примерно в полтора раза больше выезжает на дорогу водителей в нетрезвом виде. Также это вождение лицами, не имеющими права управления", - отметил старший инспектор.

Станислав Соловей подчеркнул, что только за три дня рождественских праздников сотрудниками ГАИ выявлены 210 нетрезвых водителей, еще 426 не имели права управления. Кроме того, существенно дорожную обстановку усложняют погодные условия. "Мы рекомендуем водителям не торопиться на зимней дороге, планировать свои поездки заранее и сообщать в ГАИ о наличии обледенения на проезжей части", - добавил он.-0-