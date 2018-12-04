Глава Белорусской ассоциации врачей назвал табу в соцсетях медиков

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В социальных сетях медики не имеют права делиться фото и видео медицинских манипуляций с пациентами. Депутат Палаты представителей, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов считает также недопустимым, чтобы медработники в соцсетях размещали фото с пьяных вечеринок. Такое мнение он высказал сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

В социальных сетях врач с разрешения руководства может поделиться, например, фотографиями нового оборудования. Но выкладывать на всеобщее обозрение фото и видео медицинских манипуляций с пациентом он права не имеет. "Это составляет часть врачебной тайны и категорически запрещено", - подчеркнул Дмитрий Шевцов, уточнив, что делиться подобными фото и видео медики могут только с коллегами - в профессиональных целях.

"Личные фото и видео - дело каждого. Есть свобода самовыражения. Если врач считает, что может выложить, например, фото в купальнике, то что тут такого?", - продолжил он.

Другой вопрос, когда медик фотографируется в нетрезвом состоянии на вечеринке. "Врач в состоянии алкогольного опьянения или с сигаретой - это не укладывается в позиции здорового образа жизни, которые медик доносит пациенту", - убежден парламентарий.-0-