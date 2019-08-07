Грузинский дом откроется в Минске

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятый фестиваль грузинской культуры "Тбiлiсоба" пройдет в Минске 24 августа. Во время этого праздника в белорусской столице откроется Грузинский дом, сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол подчеркнул, что фестиваль будет жить, пока есть возможность и желание у организаторов и интерес у минчан. "О значимости этого праздника для нас говорит представительность делегации, которая прибудет в Минск. Приедет премьер-министр Грузии, несколько министров, мэр Тбилиси, депутаты городской думы. То есть между нашими странами очень хорошие отношения. Более того, мы открываем в Минске 24 августа в 11.00 Грузинский дом. Это будет уголок Грузии в Беларуси, где можно найти не только натуральные грузинские продукты, но и информацию о них, о стране. Будут проходить мероприятия, встречи. Это своеобразный культурно-просветительский центр", - рассказал Валерий Кварацхелия.

Грузинский дом расположится по ул. Куйбышева, 48.

В свою очередь в Грузии работают уже 12 продуктовых магазинов, есть и торговые точки, реализующие непродовольственные товары, в частности мебель. "Так что это не одностороннее движение. Единственное, нет в Грузии такого же фестиваля - Дня Минска. Если посол Беларуси в Грузии согласится, я во всем помогу. Ведь Дни культуры Беларуси, которые состоялись в прошлом году, прошли на "ура". Последние пять лет интерес заметно возрождается", - заключил посол.-0-

На юбилейном фестивале "Тбiлiсоба" в Минске грузинские мотивы будут тесно переплетены с белорусскими На юбилейном фестивале грузинские мотивы будут тесно переплетены с белорусскими, поэтому и праздник в этом году пишется "Тбiлiсоба".