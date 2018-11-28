Ход строительства объектов II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ход строительства объектов II Европейских игр обсудили на заседании республиканского оргкомитета по подготовке и проведению соревнований под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Рассмотрены вопросы организации спортивных презентаций во время II Европейских игр, организации радиосвязи на объектах соревнований.

Заслушаны доклады о вводе в 2018 году в эксплуатацию здания РНПЦ спорта и общежития №2 Студенческой деревни. Представлена информация об освоении средств и проведении ремонтных и строительных работ на объектах II Европейских игр.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Более 4 тыс. спортсменов разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах станут квалификационными к Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-