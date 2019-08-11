Исаченко поздравил первых в Минской области комбайнеров-трехтысячников и их семьи в Клецком районе

11 августа, Клецкий район /Корр. БЕЛТА/. Первым в Минской области трехтысячный рубеж по намолоту перешагнул экипаж КСУП "Племенной завод Красная звезда". С преодолением нового рубежа комбайнеров и их семьи лично поздравил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония чествования передовиков жатвы прошла сегодня в поле у деревни Головачи.

Губернатору вручили каравай нового урожая (район в ближацшее время планирует завершить уборочную страду).

Далее состоялось награждение комбайнеров и их семей. Передовики жатвы - комбайнер Петр Макрецкий и помощник комбайнера Александр Демидчик - получили благодарности и наборы инструментов. Их женам подарили цветы и мобильные телефоны. Не забыли и про детей: Артему Макрецкому вручили школьный ранец, его маленькой сестре Ксении - игрушки.

"В этом хозяйстве вы работаете уже не первый год. Ответственные, добросовестные и порядочные, какими и должны быть настоящие хлеборобы. Именно вы обеспечиваете достойное будущее и в силах передать полученные навыки молодым кадрам. Сегодня здесь собрались ваши близкие. И это особенно важно, ведь семья служит заветным ориентиром во всех делах. Я знаю, что, не жалея сил и времени, от зари до зари вы добросовестно трудитесь в поле. Благодаря вашему трудолюбию и, главное, поддержке близких на наших столах будет качественный хлеб нового урожая", - обратился к ним Анатолий Исаченко.

В целом, считает председатель Миноблисполкома, уборочная кампания всегда была серьезным экзаменом для аграриев: она выставляет оценку организаторским способностям руководителей и специалистов, проверяет мастерство механизаторов и надежность техники. "Сегодня в сельхозпредприятиях региона убрано 79% площадей, намолочено свыше 1,3 млн т зерновых и зернобобовых культур при урожайности 34,5 ц/га. В уборке урожая принимают участие более 2 тыс. зерноуборочных комбайнов, 560 зерносушильных комплексов, 2 тыс. машин. Лидеры по урожайности в текущем году – это Минский, Несвижский, Дзержинский, Молодечненский и ваш родной Клецкий район. В пятерку лучших ваш район входит и по намолоту" - сказал он.

Также Анатолий Исаченко выразил аграриям глубокую благодарность за преданность сельскохозяйственному делу, бережное и рачительное ведение работ, за вклад в укрепление экономики района, области и государства. "От всей души желаю всем вам, посвятившим жизнь благородному и нелегкому делу, крепкого здоровья, благополучия и счастья", - заключил губернатор.-0-