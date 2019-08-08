Итоги вступительной кампании-2019 демонстрируют высокую подготовленность и мотивацию абитуриентов - Касперович

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги вступительной кампании-2019 демонстрируют высокую подготовленность и мотивацию абитуриентов к получению высшего образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

"6 августа завершилась вступительная кампания на все формы получения высшего образования. Традиционно уровень высшего образования является популярным среди абитуриентов. По информации, которая получена по результатам приема из университетов, можно констатировать высокий уровень подготовленности и мотивации абитуриентов, которые делают осознанный выбор и готовы бороться за место на студенческой скамье на желаемом факультете или специальности", - рассказал Сергей Касперович.

По его словам, высокие конкурсы при приеме на бюджет для получения образования в дневной форме наблюдались по специальностям: "социальные коммуникации" в Белорусском государственном университете - 3,4 человека на место, "психология" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка - 4,7, "автосервис" в Белорусском национальном техническом университете - 4,9, "правоведение" в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы - 5 человек на место.

Высокие конкурсы при приеме на платной основе наблюдались по специальностям: "экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство)" в Белорусском национальном техническом университете - 3 человека на место, "программное обеспечение информационных технологий" в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники - 1,9 человека при плане набора 155 мест. По уточненной информации, высокие проходные баллы наблюдались при приеме даже на платную форму по специальностям "международное право" в Белорусском государственном университете - 325, "стоматология" в Белорусском государственном медицинском университете - 331. Также высокие баллы требовались для зачисления на специальность "логопедия" в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка - 214, "таможенное дело" в Белорусском государственном университете транспорта - 298, "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)" в Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого - 298, "бизнес-администрирование" в Белорусском государственном экономическом университете - 308.

Сергей Касперович добавил, что с 15 ноября возобновится прием документов на сельскохозяйственные специальности в заочной форме получения образования, где планируется принять почти 3 тыс. абитуриентов.-0-