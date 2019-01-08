8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют, что январь в Беларуси будет холоднее нормы, крещенские морозы в этом году тоже будут, сообщил сегодня журналистам начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Январь мы ожидаем с несколько пониженным температурным фоном: если норма по территории страны составляет от 3 до 6 градусов мороза, то в этом году мы прогнозируем среднемесячную температуру на 1 градус ниже нормы, местами температура будет около нее", - рассказал Александр Беганский.

Теплыми для зимы были первые дни месяца, в середине первой декады произошло похолодание, сейчас температурный фон в среднем на 2-7 градусов ниже нормы. Некоторое потепление прогнозируется в начале второй декады - на предстоящих выходных, 12-13 января, и в начале следующей недели. Ближе к концу второй декады, по предварительному прогнозу, ожидается понижение температуры. "Так называемые крещенские морозы в этом году мы также прогнозируем - больше в восточной части Беларуси, но в целом понижение температуры произойдет на всей территории страны", - уточнил Александр Беганский. В конце января также будет достаточно прохладно.

Что касается осадков, то, как ожидается, их в январе будет больше климатической нормы.-0-

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