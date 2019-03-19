К фестивалю французской гастрономии присоединятся 22 белорусских ресторана

19 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Фестиваль "Вкус Франции" 21-24 марта будет в пятый раз проходить в 150 странах мира, в том числе в Беларуси. Об этом журналистам рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К нынешнему фестивалю французской гастрономии присоединятся 22 белорусских ресторана из Минска, Могилева, Гомеля и Гродно. В прошлом году участниками были 17 белорусских заведений, а 5 лет назад такой фестиваль поддержал всего один ресторан. "Совершенно очевидно, что интерес к французской кухне в Беларуси растет. Есть рестораны с французской кухней, что, конечно, очень радует, - сказал посол. - В Беларуси, особенно в Минске, открывается все больше ресторанов высокого класса".

Дидье Канесс

Дидье Канесс отметил, что 21 марта в ресторанах на пяти континентах будет предложен праздничный ужин с разнообразными блюдами французской кухни. Каждый из поваров будет стремиться отразить тенденции французской кухни. Предпочтение в этом году будет отдано кулинарным традициям французской провинции Прованс.

На встрече с журналистами присутствовали повара тех белорусских заведений, которые примут участие в фестивале. Они рассказали, как готовятся, чем собираются удивить в эти дни своих посетителей. Во время мероприятия был показан документальный французский фильм "Поиски Алена Дюкасса".

Фестиваль "Вкус Франции" организован по инициативе французского повара, ресторатора Алена Дюкасса при поддержке Министерства Европы и иностранных дел Франции. Во многих странах мира 21-24 марта будут организованы не только французские ужины, но и другие мероприятия, призванные познакомить как можно большее количество людей с тонкостями французской гастрономии.-0