Карпенко: белорусская система образования открывает широкие возможности для социализации молодежи

17 апреля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Белорусская система образования открывает широкие возможности для социализации молодежи, подготовке молодых людей к выходу в самостоятельную жизнь. Такое мнение сегодня журналистам высказал министр образования Игорь Карпенко после открытия республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко отметил, что на выставке представлен опыт конкретных учреждений образования от детского сада до вуза. "Этот опыт интересен каждому, потому что педагог как творческая личность должен учитывать то, что происходит вокруг него, рядом", - сказал министр. Он добавил, что учителя должны приобщаться к начинаниям и интересным идеям, которые успешно реализуют коллеги. Выставку Игорь Карпенко назвал прекрасной площадкой для профессионального общения. Здесь пройдут конференции, мастер-классы, круглые столы, презентации. Министр обратил внимание, что на выставке будет презентован каталог музеев учреждений образования. В таких подходах к работе, по мнению министра, заложен большой воспитательный потенциал, который формирует любовь и к своему учреждению образования, и к своей малой родине.

Открывая выставку, Игорь Карпенко подчеркнул, что содержание учебных программ обладает значительным воспитательным ресурсом. Глава ведомства убежден, что у учителя-предметника, например, есть уникальная возможность воспитывать учащихся как через содержание учебного предмета, так и через различные формы воспитательной работы. "Гражданско-патриотическое воспитание сегодня не единичная акция, а постоянная творческая деятельность сплоченных коллективов профессионалов-единомышленников, осознающих свою ответственность за будущее нового поколения Беларуси", - резюмировал министр.

XVIII Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи приурочена к Году малой родины и направлена на поиск новых решений в формировании у детей и молодежи активной гражданской позиции, патриотизма, уважения к социально-экономическим и спортивным достижениям, историко-культурному и духовному наследию регионов. Гостей ждут разнообразные творческие мастер-классы, пристендовые презентации, виртуальные экскурсии, будут работать профориентационные и психологические консультационные пункты. На открытой площадке перед зданием выставочного комплекса по проспекту Победителей, 14 творческие коллективы учащихся со всей страны покажут свои достижения: планируются выступления радиоуправляемых автомобилей и самолетов, мастер-классы по авиамоделированию, скандинавской ходьбе, чирлидингу, показательные выступления спортсменов.

Мероприятия выставки разделены на три тематических дня: инноваций, региональных инициатив, творчества и спорта. В День инноваций 17 апреля состоятся презентации региональных инновационных проектов "Аллея стартапов", пройдет республиканский конкурс "Традыцыйная беларуская лялька", научно-практические конференции, будет работать коммуникативная площадка "Инновации: от идеи до реализации". Кроме того, на центральной площадке выставочного павильона будет дан старт республиканской акции "Я гэты край Радзімаю заву", состоятся презентации интерактивных программ и церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса "Волонтеры Беларуси: наш вклад для малой родины".

Зал пресс-центра 17 апреля трансформируется в блиц-панораму кластерных инициатив "Художественное творчество как основа формирования ценностных ориентаций учащихся". На выставочных стендах учреждения образования представят опытные инновационные материалы.

В День региональных инициатив 18 апреля на центральной площадке комплекса стартует социально-творческая эстафета по регионам Беларуси "Поздравь ветеранов - своих земляков", пройдут презентации интерактивных программ, награждение победителей и призеров республиканского конкурса "Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси", будут подведены итоги социально-творческой акции "О подвиге прапрадедов мы помним". В конференц-зале развернется работа методической лаборатории, на республиканских семинарах будут представлены достижения, проблемы и перспективы воспитательной работы учреждений образования.

День творчества и спорта 19 апреля встретит участников выставки творческими выступлениями, посвященными Году малой родины и II Европейским играм. Продолжатся презентации и интерактивные выставки учреждений образования. В этот же день состоятся церемонии награждения и закрытия выставки.-0-