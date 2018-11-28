Картина дня: Евразийский межправсовет в Минске, мастер-класс Арины Соболенко и снимок с Марса

ВЧЕРА
Картина дня. 27 ноября
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительств государств - членов ЕАЭС заявил о необходимости придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС. Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм , заявил Президент Беларуси.
Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в ЕАЭС, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Евразийского межправсовета в Минске. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе-сентябре вырос примерно на 14%, сообщил на заседании председатель правительства России Дмитрий Медведев. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы в начале 2019 года, сообщил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в начале декабря в Санкт-Петербурге.
Беларусь выступает за применение единых подходов при определении тарифов на транспортировку газа для субъектов общего рынка газа ЕАЭС и внутренних потребителей, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на полях заседания Евразийского межправсовета в Минске. Беларусь также предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС каждые три года с учетом объема импорта, сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Беларусь инициировала проводить в ЕАЭС процедуры опломбирования транспорта с подкарантинной продукцией.
Автомобильная дорога М10 (Речица-Калинковичи) будет реконструирована на принципах государственно-частного партнерства. Это предусмотрено указом №461 "О реконструкции автомобильной дороги", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Государственных наград удостоены
Благодарность Президента Беларуси объявлена 29 представителям различных сфер деятельности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 ноября встретился с ведущей белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
РЕПОРТАЖ: Юные теннисисты попробовали свои силы в спарринге с Ариной Соболенко
Первая партия ядерного топлива изготовлена для
Нацбанк Беларуси подготовил проект новой информационной политики, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.
Проект Кодекса об образовании может поступить в Палату представителей в марте 2019 года. В Беларуси предлагается скорректировать Кодекс о культуре и ввести обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах.
ФОТОФАКТ: В Витебске спасли толстого лебедя, который не улетел на юг.
Директор витебской турфирмы "Лакоста Тур" присвоила деньги клиентов.
Нападение на инкассатора совершено в Бресте,
Нападающий Александр Павлович стал капитаном хоккейного клуба "Динамо-Минск", сменив Сергея Костицына.
Новым председателем Белорусской федерации волейбола избран Эдуард Венский. Акцент в развитии волейбола должен быть сделан на регионах.
Космический зонд NASA под названием Mars InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса в районе нагорья Элизий и передал на Землю первый снимок.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 28 ноября
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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Интеграция людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь общества. О проведении форума "Универсальная среда" к Международному дню инвалидов (3.12) (представители Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения, Министерства образования, Минского городского исполнительного комитета). Начало в 11.00.
В 15.00 в пресс-центре Дома прессы пройдет круглый стол "Шляхі беларускай дзяржаўнасці: выбар і вынікі".
Первый международный научно-технический форум по химическим технологиям и нефтегазопереработке "Нефтехимия-2018" пройдет по 30 ноября в Белорусском государственном технологическом университете.
ІІ Международная специализированная научно-техническая выставка-форум "Информационные технологии в образовании" пройдет в Минске 28-30 ноября.
ЖЭУ Минска 28 ноября проведут день открытых дверей. В мероприятиях, которые пройдут с 16.00 до 20.00, примут участие специалисты коммунальных служб и расчетно-справочных центров города.
Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Динамо-Минск" - "Йокерит" (Финляндия).
ЗАВТРА
Знаменательные даты 29 ноября
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Международный день солидарности с палестинским народом. Отмечается в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1977 года. Приурочен к годовщине принятия 29 ноября 1947 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, предусматривающей создание в Палестине двух независимых государств - еврейского и арабского и выделение города Иерусалима в самостоятельную административную единицу.
300 лет назад родился Голицын Александр Михайлович, русский государственный деятель, военачальник, дипломат, генерал-фельдмаршал (1769). С 1740 г. был на дипломатической службе в Стамбуле, затем послом в Саксонии. Принимал участие в Семилетней войне 1756-63 гг., командовал левым крылом русской армии в Кунерсдорфской битве (1759). С 1761 г. возглавлял войска в Лифляндии. С 1769 г. губернатор Петербурга, сенатор. Умер в 1783 г.
120 лет назад родился Клайв Стейплз Льюис, английский писатель, философ, теолог, литературовед. Автор произведения "Космическая трилогия", цикла повестей "Хроники Нарнии". Умер в 1963 г.
100 лет назад родился Гутман Илья Семенович, российский оператор, режиссер документального кино, народный артист РСФСР. Участвовал в съемках фильмов "Советские китобои", "Волшебное зеркало", "Под солнцем юга". Умер в 1999 г.
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