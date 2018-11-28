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Картина дня: Евразийский межправсовет в Минске, мастер-класс Арины Соболенко и снимок с Марса

Общество 28.11.2018 | 07:00

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Картина дня. 27 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главами правительств государств - членов ЕАЭС заявил о необходимости придать импульс работе по борьбе с препятствиями на внутреннем рынке ЕАЭС. Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения сумм , заявил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Беларусь выступает за справедливую конкуренцию в ЕАЭС, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Евразийского межправсовета в Минске. Объем взаимной торговли в ЕАЭС в январе-сентябре вырос примерно на 14%, сообщил на заседании председатель правительства России Дмитрий Медведев. Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в Алматы в начале 2019 года, сообщил председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Заседание Высшего Евразийского экономического совета планируется провести в начале декабря в Санкт-Петербурге.

Сергей Румас
Сергей Румас

Беларусь выступает за применение единых подходов при определении тарифов на транспортировку газа для субъектов общего рынка газа ЕАЭС и внутренних потребителей, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич на полях заседания Евразийского межправсовета в Минске. Беларусь также предлагает пересматривать нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран ЕАЭС каждые три года с учетом объема импорта, сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов. Беларусь инициировала проводить в ЕАЭС процедуры опломбирования транспорта с подкарантинной продукцией.

Фото из архива
Фото из архива

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Международный день солидарности с палестинским народом. Отмечается в соответствии с резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1977 года. Приурочен к годовщине принятия 29 ноября 1947 года Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, предусматривающей создание в Палестине двух независимых государств - еврейского и арабского и выделение города Иерусалима в самостоятельную административную единицу.

300 лет назад родился Голицын Александр Михайлович, русский государственный деятель, военачальник, дипломат, генерал-фельдмаршал (1769). С 1740 г. был на дипломатической службе в Стамбуле, затем послом в Саксонии. Принимал участие в Семилетней войне 1756-63 гг., командовал левым крылом русской армии в Кунерсдорфской битве (1759). С 1761 г. возглавлял войска в Лифляндии. С 1769 г. губернатор Петербурга, сенатор. Умер в 1783 г.

120 лет назад родился Клайв Стейплз Льюис, английский писатель, философ, теолог, литературовед. Автор произведения "Космическая трилогия", цикла повестей "Хроники Нарнии". Умер в 1963 г.

100 лет назад родился Гутман Илья Семенович, российский оператор, режиссер документального кино, народный артист РСФСР. Участвовал в съемках фильмов "Советские китобои", "Волшебное зеркало", "Под солнцем юга". Умер в 1999 г.

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