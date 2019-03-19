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Картина дня: Концепция информационной безопасности, экспериментальный дом в Смолевичах и график ЦТ

Общество 19.03.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 18 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал постановление Совета безопасности "О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь". Государственным органам и иным организациям поручено руководствоваться положениями концепции в практической деятельности. Результаты ее реализации должны отражаться в ежегодном докладе Президенту Беларуси о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. Документ в полной версии доступен на официальном интернет-портале Президента Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №103 "О строительстве жилого дома", которым предусматривается строительство в порядке эксперимента многоквартирного жилого дома в Смолевичах для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №104 "Об административно-территориальном устройстве Брестской, Гродненской и Минской областей".

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию. Об этом глава государства заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Беларуси Кезбан Нилваной Дарамой. Беларусь и Турция планируют расширять сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщила Кезбан Нилвана Дарама.

Во время встречи
Во время встречи

Совмин определил порядок финансирования расходов по оценке стоимости республиканского имущества. Также Совмин определил порядок заключения и расторжения договоров долевого строительства.

ЦТ в Беларуси стартует 11 июня. Минобразования определило нижнее пороговое значение отметок на ЦТ-2019.

В Беларуси бюджетное субсидирование оказанных населению ЖКУ в 2018 году сократилось на 8,6% по сравнению с 2017-м, сообщила начальник управления экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Наталья Литвинчук.

Механизм формирования тарифов на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами изменится, учет будет вестись в тоннах, сообщила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик. Все мини-полигоны для ТКО в Беларуси планируют ликвидировать к 2022 году.

Фото из архива
Фото из архива

Бюджет Беларуси получил в 2018 году от "налога на Google" почти Br15,8 млн.

Пилотный проект по маркировке обуви средствами идентификации стартует в Беларуси с 15 апреля.

Пробуждая интерес к прошлому, мы вовлекаем молодежь в формирование мирного сосуществования, отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар в Национальной библиотеке на церемонии открытия мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения Озаричского лагеря смерти. По мнению директора Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам, важно интегрировать в европейскую культуру памяти сведения о концлагерях, которые существовали в годы войны в Беларуси. Книгу бывших узников Озаричей Аркадия Шкурана и Михаила Синькевича "Полесье: трагедия и память: преступления вермахта. Концлагерь Озаричи, 1944 год" представили в Национальной библиотеке Беларуси.

Во время презентации
Во время презентации

Около 40% заданных жителями Гомельской области вопросов к "Большому разговору с Президентом" касались жилищной тематики, сообщила управляющий делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская.

Юным талантам Гомельской области вручены награды спецфонда Президента и облисполкома.

Фото "Гомельской правды"
Фото "Гомельской правды"

В Беларуси в 2019 году планируется построить более 250 станций обезжелезивания воды, сообщила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик.

Возле БелАЭС появится 10 пунктов измерений для контроля радиационной обстановки.

Фото из архива
Фото из архива

Беларусь и Великобритания подписали соглашение о международном автосообщении.

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Представительница МТЗ победила на соревнованиях по тракторному биатлону в Удмуртии.

Фото МТЗ
Фото МТЗ

Арина Соболенко улучшила на 31 позицию свой мировой рейтинг в парном разряде после победы на турнире в Индиан-Уэллсе в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.

Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography
Элизе Мертенс и Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography

Белорусские боксеры завоевали четыре бронзы ЧЕ (U-22) во Владикавказе.

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65 лет назад родился Метлицкий Микола (Николай Михайлович) (д.Бабчин Хойникского р-на Гомельской обл.), белорусский поэт. В 1976 г. окончил БГУ. Работал в газете "Лiтаратура i мастацтва", в издательстве "Мастацкая лiтаратура", в 2002-2014 гг. главный редактор журнала "Полымя". Автор поэтических сборников "Мой день земной", "Хойникская тетрадь", "Роза ветров" и др. Книга "Бабчин" - своеобразный памятник родной деревне, покинутой людьми после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1986), Государственной премии Беларуси (1998).

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