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Картина дня: перспективы "Восточного партнерства", открытие "Белагро" и погода в июне

Общество 05.06.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 4 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с генеральным директором Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри. Глава государства подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества с ВОИС. Беларусь является активным и очень важным членом ВОИС, заявил Фрэнсис Гарри. По его словам, Беларусь обладает прекрасными кадровыми, человеческими ресурсами, которые позволяют развивать науку и технологии в стране.

Александр Лукашенко и Фрэнсис Гарри
Александр Лукашенко и Фрэнсис Гарри

Глава государства Александр Лукашенко встретился с председателем Национального совета Словакии Андреем Данко. Политические и дипломатические отношения Беларуси и Словакии находятся на высоком уровне, однако экономический потенциал двух стран не используется в полной мере, отметил Президент. Андрей Данко выразил восхищение тем, как в Беларуси ценят историю. По его словам, одной из тем беседы с главой государства была важность сохранения исторического наследия.

Александр Лукашенко и Андрей Данко
Александр Лукашенко и Андрей Данко

Беларусь придает большое значение активизации сотрудничества со Словакией и предлагает реализовать совместные проекты в сферах фармацевтики, энергетики, электроники, инноваций, целлюлозно-бумажной промышленности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с парламентской делегацией Словакии во главе с председателем Национального совета Андреем Данко.

Сергей Румас и Андрей Данко
Сергей Румас и Андрей Данко

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудили в Минске подготовку программы действий по интеграции в Союзном государстве.

Во время встречи
Во время встречи

Эффективность реализации госпрограмм рассмотрели в Совмине. Как сообщил премьер-министр Сергей Румас, шесть реализованных в 2018 году государственных программ признаны высокоэффективными.

Во время заседания
Во время заседания

Совмин определил источники финансирования территориальной обороны Беларуси.

Беларусь выступает за сильную и единую Европу, а также за устойчивое евразийско-атлантическое партнерство, в том числе в военно-политической сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на экспертном совещании "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы". Он отметил, что Беларусь последовательно продвигает свое изначальное видение "Восточного партнерства" как прагматичного и гибкого инструмента сотрудничества, снижения конфронтации. Глава МИД Беларуси считает необходимым объединиться против общих для Европы вызовов и угроз. Развитие "Восточного партнерства" должно сопровождаться диалогом между ЕС и ЕАЭС. Владимир Макей также считает, что Китай является приоритетным торговым и инвестиционным партнером для всех без исключения стран "Восточного партнерства".

Владимир Макей
Владимир Макей

Участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" приносит конкретные результаты, но хотелось бы, чтобы их было больше, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Начало переговоров по базовому соглашению Беларусь-ЕС должно стать главным приоритетом в отношениях между Беларусью и Европейским союзом в ближайшем будущем. Беларуси и ЕС надо сесть за стол переговоров и определиться, как упростить прохождение границы, заявил министр.

Во время совещания
Во время совещания

Министерство экономики Беларуси и Министерство промышленности и торговли Сингапура подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подписан по итогам встречи министров Дмитрия Крутого и Ко По Куна.

Фото Минэкономики
Фото Минэкономики

Международная выставка "Белагро-2019" открылась в Минском районе. "Белагро-2019" и другие мероприятия Белорусской агропромышленной недели позволяют продемонстрировать достижения белорусского сельхозпроизводства зарубежным партнерам, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Международная выставка "Белагро-2019" проходит в Минском районе

На выставке "Белагро-2019"
На выставке "Белагро-2019"

Поставки белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в страны дальнего зарубежья нужно расширять, заявил журналистам член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропромышленному комплексу Александр Субботин на полях международной специализированной выставки "Белагро-2019".

Александр Субботин
Александр Субботин

Беларусь стремится своевременно решать проблемные вопросы с Россией по поставкам сельхозпродукции, чтобы не доводить до введения ограничений, заявил заместитель премьер-министра Владимир Дворник.

Владимир Дворник
Владимир Дворник

Белорусские ученые представили на международной специализированной выставке "Белагро-2019" инновационную экспозицию "Экспериментальное поле".

На выставке "Белагро-2019"
На выставке "Белагро-2019"

ИНТЕРВЬЮ: Элеонора Митрофанова Россотрудничество: белорусские инновационные компании успешно работают на пространстве СНГ.

Генеральный директор Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри высоко оценил условия для развития IT-бизнеса в Беларуси.

Беларусь в 2018 году заработала $65 млн на продаже интеллектуальной собственности, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

Председатель ЦИК, член президиума Белорусского союза женщин Лидия Ермошина подчеркнула важность создания условий для самореализации людей с ограниченными возможностями.

Беларусь рассчитывает достичь эпидемического благополучия по ВИЧ-инфекции до 2023 года, заявил Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

В Беларуси с начала года зарегистрировано 128 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 - завозные, остальные - связанные с ними, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Министерство образования Беларуси рассматривает вопрос внедрения гаджетов в учебный процесс, заявила в пресс-центре БЕЛТА первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Ирина Старовойтова
Ирина Старовойтова

Последние сообщения о ложных минированиях в Беларуси поступали из-за рубежа, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич. Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников.

Генпрокуратура осуществляет надзор за расследованием дела в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, сообщил генпрокурор Александр Конюк.

Александр Конюк
Александр Конюк

Последние экспертные заключения подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом, сообщил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Станции зарядки электромобилей ПО "Белоруснефть" нанесены на публичную кадастровую карту.

На обновленном участке трассы М6 от Ивья до Лиды открыли движение по четырем полосам.

Фото РУП "Гродноавтодор"
Фото РУП "Гродноавтодор"

Среднемесячная температура воздуха в июне ожидается на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет плюс 15-18 градусов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

ФОТОФАКТ: Александрия готовится к празднику "Купалье".

Трофимова криница возле Александрии
Трофимова криница возле Александрии

Генеральная репетиция церемонии открытия II Европейских игры пройдет на минском стадионе "Динамо" 19 июня, сообщил начальник управления по церемониям и культурной программе фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Сергей Хомич.

Три медали завоевали белорусские спортсмены на Гран-при Москвы на велотреке.

Роман Тишков и Евгений Королек (слева). Фото Belarusian Cycling
Роман Тишков и Евгений Королек (слева). Фото Belarusian Cycling

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Анонсы на 5 июня

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Пресс-конференция "Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика пищевых отравлений в летний период".

В пресс-центре Дома прессы в 15.00 состоится пресс-конференция на тему: "О ходе подготовки и проведения вступительной кампании в учреждениях высшего и среднего специального образования".

XXIX Международная специализированная выставка "Белагро-2019" пройдет по 9 июня.

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Знаменательные даты 6 июня

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День русского языка.

155 лет назад родился Зданович Иван Устинович (г.Минск), белорусский врач, организатор госпитального обслуживания в Минской губернии. Основал школу слепых и школу врачебной и гигиенической гимнастики. Разработал план реорганизации больницы в квалифицированное научно-клиническое учреждение. Недалеко от Минска на берегу Свислочи нашел источник с лечебной водой, на базе которого в 1922 году построен дом отдыха. В его честь железнодорожная остановка была названа платформой Здановича (теперь ст.Ждановичи). Умер в 1915 году.

220 лет назад родился Пушкин Александр Сергеевич, великий русский поэт. С именем Пушкина у белорусов связаны не только детские воспоминания, когда каждый из нас впервые познакомился, а потом и на всю жизнь влюбился в пушкинские волшебные стихи, сказки и прозу. Потомки гения жили в Беларуси и оставили на нашей земле свои следы. Умер в 1837 году.

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"Белагро-2019" С 4 по 9 июня проходит международная специализированная выставка "Белагро-2019". Место проведения: Минский район, агрогородок Щомыслица, 3-й км от МКАД (ТЛЦ "Глобус Парк").
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Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
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