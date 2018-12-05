Картина дня: Президент о драйверах экономики, темы саммита ЕАЭС и электронные дипломы

ВЧЕРА

Картина дня. 4 декабря

Беларусь уделяет большое внимание сотрудничеству с Грузией и намерена в дальнейшем продвигать его по всем направлениям. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Беларуси Валерием Кварацхелией. Президент Грузии Саломе Зурабишвили будет стремиться встретиться с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время, заявил Валерий Кварацхелия.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым реализацию в Беларуси проекта "Славкалия".

Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев

Развитие IT-технологий, а также модернизация крупных предприятий являются драйверами белорусской экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу "Россия 24". Президент считает, что цифровизация должна проникать не только в реальный сектор экономики, но и в образование, здравоохранение, другие сферы. Президент также рассказал, какие вопросы хочет обсудить на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Во время интервью

Общие рынки нефти и газа, цифровая экономика, распределение пошлин - темы саммита ЕАЭС.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется наибольшим доверием россиян среди лидеров всех стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. Большинство россиян также считают Беларусь наиболее успешной и стабильной страной среди стран СНГ.

Итоги работы экономики Беларуси с начала 2018 года, ожидаемые результаты по его итогам и оценка января 2019-го рассмотрены на заседании Президиума Совета Министров под председательством премьер-министра.

Рабочая группа по белорусско-российскому сотрудничеству создана при Совмине.

Андрей Жишкевич согласован на должность председателя правления Банка развития Беларуси.

Андрей Жишкевич

Беларусь и Азербайджан прорабатывают предложения по сотрудничеству в нефтехимической отрасли, сообщил посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

Белорусская сторона рассчитывает, что соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией должно вступить в силу до 20 мая 2019 года, заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун. По его словам, после вступления в силу соглашения, иностранцам для пребывания на территории Беларуси и России не нужно будет получать две визы. Алексей Бегун также сообщил, что Беларусь планирует до конца года подготовить проекты соглашений с Евросоюзом о реадмиссии и облегчении визовых формальностей.

Удаленная аттестация студентов, возможность завершать обучение в полном объеме досрочно, сдача дипломных и других проектов в электронном виде - в БГУИР предложили доработать дистанционное образование.

Названы победители республиканского IT-конкурса молодежных проектов.

В Беларуси у каждого врача и медсестры в перспективе появится личный электронный кабинет, с его помощью будет составляться рейтинг медработников.

ФОТОФАКТ: Зимой в лесах подкармливают диких животных.

Дикие олени питаются яблоками, приготовленные егерями охотхозяйства "Белая тропа" (снимок с фотоловушки)

ФОТОРЕПОРТАЖ: БГК им. Мешкова разгромил боснийский "Извиджач" в матче SEHA-лиги

Игорь Стасевич второй раз признан лучшим футболистом Беларуси, Виктор Гончаренко в восьмой раз стал лучшим тренером.

В Борисове взорвался дом, пострадал один человек.

Брюссель разработал пакет мер по увеличению использования евро в таких стратегических сферах, как энергетика, сырьевые товары, самолетостроение, в попытке ограничить доминирование доллара в качестве мировой резервной валюты.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество объединить усилия в борьбе с изменением климата.

Антониу Гутерриш. Фото segodnya.ua

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 декабря

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Пресс-конференция о развитии производства органической продукции в Беларуси состоится в пресс-центре БЕЛТА.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Организация предпраздничной торговли в Республике Беларусь и городе Минске".

Пресс-конференция "О подготовке города Минска к празднованию Рождества и Нового года. Организация зимнего досуга для детей во время школьных каникул" состоится в Мингорисполкоме.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О государственных социальных льготах для отдельных категорий граждан в сфере ЖКХ. Безналичные жилищные субсидии".

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" стартует в Беларуси.

Фестиваль польских фильмов "Висла", в программе которого ленты последних лет, завоевавшие сердца польской и международной аудитории на многих кинофестивалях, а также в кинопрокате, пройдет в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

85 лет назад родилась Можейко Зинаида Яковлевна (г.Орша Витебской обл.), белорусский этномузыколог, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Беларуси. Организовала выпуск грампластинок, в их числе музыкальный фольклор Белорусского Полесья из серии "Музыкальный фольклор народов мира" (Гран-при ЮНЕСКО, 1988). По ее сценариям снято 7 документально музыкально-этнографических фильмов. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умерла в 2014 году.

205 лет назад родился Огарев Николай Платонович, русский революционер, поэт, публицист. Вместе с А.И.Герценом издавал альманах "Полярная звезда", газету "Колокол". Автор поэм и стихотворных повестей "Деревня", "Зимний путь", "Ночь", "Сны" и др. Именем Огарева названа улица в Минске. Умер в 1877 году.

60 лет назад родился Балуев Александр Николаевич, российский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Мусульманин", "Благословите женщину", "Турецкий гамбит" и др. Обладатель многих российских кинопремий.

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