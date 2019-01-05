Картина дня: рост зарплат и пенсий, лучшие товары Беларуси и находка в Мядельском костеле

ВЧЕРА

Картина дня 4 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утвержден план подготовки законопроектов в 2019 году. Планируется подготовить 33 проекта законов.

Глава государства Александр Лукашенко своим распоряжением утвердил решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Денежную помощь от спецфонда получат более 450 студентов и педагогов.

Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в полуфинал XV Рождественского международного турнира любителей хоккея в Минске, победив во втором туре соревнований группы А сборную Балтии со счетом 9:3 (2:1, 3:0, 4:2).

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2019 года, по предварительным данным, составили $7 млрд 157,6 млн (в эквиваленте).

Положение о планировании расходов местных бюджетов на финансирование госучреждений общего среднего образования утверждено постановлением Совета Министров.

Темп роста реальной заработной платы в 2019 году в сравнении с 2018-м по прогнозу должен составить 103,8%.

Реальный темп роста пенсии по возрасту по предварительной оценке за 2018 год составит 107,8%, а по прогнозу на 2019 год - 110,8%.

Государственная служба занятости Беларуси помогает трудоустраиваться ежегодно примерно 175 тыс. человек.

Возможность повышения пособия по безработице, которая анонсировалась в стране ранее, пока не исключается. Министерство труда и социальной защиты не снимает с повестки дня совершенствование такой помощи безработным, сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Более 1,5 тыс. человек уже запросили в службе "Одно окно" логин и пароль (уникальный идентификатор), чтобы проверить, включены ли они в базу не занятых в экономике трудоспособных граждан.

В Беларуси заключено 82 договора государственного социального заказа с негосударственными некоммерческими организациями.

За 2018 год в Беларуси добыли 1 млн 670 тыс. т нефти. Это самый высокий показатель за последние семь лет.

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-ноябре 2018 года вырос на 4,9%. Беларусь экспортировала сельхозпродукцию и продукты питания в 96 стран.

Лауреатами конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года признаны 274 товара, выпускаемых 175 организациями республики.

Частички мощей святой Цецилии, римской мученицы III столетия, и других святых обнаружили в костеле Богоматери Шкаплерной в Мяделе при монастыре кармелитов.

Бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий и главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок признали вину в совершении коррупционных преступлений. Минский городской суд провел предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении фигурантов. Мингорсуд начнет рассматривать уголовное дело Лосицкого и Кравченка 11 января.

Национальный аэропорт Минск занял первое место по пунктуальности полетов в рейтинге OAG.

В Беларуси появятся новые дорожные знаки и дополнительная разметка на стояночных местах для водителей-инвалидов, станет больше фронтальных дорожных ограждений.

Движение транспорта меняется в Минске в связи с реконструкцией путепроводов на МКАД.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне, обыграв россиянку Марию Шарапову (29).

Арина Соболенко. Фото организаторов турнира

Хоккеисты ОАЭ стали первыми полуфиналистами Рождественского турнира в Минске.

Команда "Грифоны" победила солигорский "Шахтер" со счетом 11:1 во втором матче финального этапа "Золотой шайбы" в дивизионе А в старшей возрастной группе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5-7 января

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5 января

Прямые телефонные линии состоятся в облисполкомах и Мингорисполкоме. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут: заместитель председателя Брестского облисполкома Ольшевский Вадим Иванович (80162213121), заместитель председателя Витебского облисполкома Ефремов Борис Сергеевич (80212222222), первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237), управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160), первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Коротин Николай Николаевич (80222501869), заместитель председателя Минского горисполкома Юркевич Игорь Викторович (80172224444).

XV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжится на льду минской "Чижовка-Арены". Состоятся 4 матча: 13.00 - Балканы - Китай (малая арена); 13.00 - Россия - Словакия (большая арена); 18.30 - Чехия - Финляндия; 19.00 - ИИХФ - Балтия.

Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков в возрастной группе 2002-2004 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе "А" пройдет в Минске по 7 января на малой площадке "Чижовка-Арены" и ледовой арене Дворца спорта.

6 января

XV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси продолжится на льду минской "Чижовка-Арены". Два полуфинальных матча состоятся на большой арене - в 13.00 и 19.00.

Финал республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков в возрастной группе 2002-2004 годов рождения "Золотая шайба" на призы Президента Беларуси в дивизионе "А" пройдет в Минске по 7 января на малой площадке "Чижовка-Арены" и ледовой арене Дворца спорта.

Хоккеисты минского "Динамо" в матче чемпионата КХЛ примут московский ЦСКА. Игра состоится на льду "Минск-Арены", начало в 17.00.

7 января

XV Рождественский турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси завершится на льду минской "Чижовка-Арены". В 13.00 на большой арене состоится матч за 3-е место, в 18.00 начнется финальный поединок.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6-8 января

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

6 января

В Беларуси - День банковских и финансовых работников.

100 лет назад родился Лебедев Николай Иванович, белорусский ученый в области эпидемиологии, доктор медицинских наук (1973), профессор (1974). Автор научных работ по теории эпидемиологического процесса, клинике, эпидемиологии и профилактике скарлатины, сальмонеллезов. Умер в 1985 году.

7 января

Православный праздник - Рождество Христово.

120 лет назад родился Щипачев Степан Петрович, российский поэт. Автор сборников стихов "По курганам веков", "Одна шестая", "Фронтовые стихи" и др. Умер в 1980 году.

75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета БССР установлено почетное звание "Народный художник Беларуси".

8 января

100 лет назад Временное рабоче-крестьянское правительство Беларуси и ЦБ КП(б)Б смогли переехать в Минск, который официально стал считаться столицей БССР.

95 лет назад родился Савицкий Алесь (Александр Онуфриевич), белорусский писатель. Автор повестей "Кедры смотрят на море", "Самый высокий этаж", романов "Верой и правдой", "Земля не расскажет", "Умереть всегда успеешь". Умер в 2015 году.

95 лет назад родился Дадиомов Владимир Ильич, белорусский писатель. Автор романа "Над Неманом", документальной повести "Белозерский дневник", очерков и др. Умер в 1983 году.

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