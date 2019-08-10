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Картина дня: заседание Евразийского межправсовета, информационный ресурс к выборам и 75-летие МАЗа

Общество 10.08.2019 | 09:00

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Картина дня. 9 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи Комитета государственной безопасности. Президенту доложили о реализации государственных программ в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями. Александр Лукашенко ориентировал руководителей в этой сфере к дальнейшему поступательному технологическому развитию, пообещав поддержку на государственном уровне.

Александр Лукашенко во время посещения объекта правительственной связи КГБ
Александр Лукашенко во время посещения объекта правительственной связи КГБ

Заседание Евразийского межправительственного совета прошло в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). В ЕАЭС необходимо продолжить работу по созданию равных условий хозяйствования и формированию единых рынков, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Еще одна важная задача в ЕАЭС - принять меры по скорейшему переходу к согласованным, а в перспективе и к единым промышленной и агропромышленной политикам.

Сергей Румас
Сергей Румас

В Евразийском экономическом союзе подготовят новые подходы для снятия барьеров в торговле молочной продукцией, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги заседания Евразийского межправительственного совета. Беларусь рассчитывает до конца года договориться о нормативах распределения ввозных пошлин в ЕАЭС.

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Информационный ресурс ЦИК ВЫБОРЫ-2019 (http://vybary2019.by), с помощью которого будут освещаться все важнейшие события кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, начал свою работу.

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Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил коллективу ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" нового генерального директора Дмитрия Корчика. Павел Утюпин подчеркнул, что эффективность работы БМЗ напрямую зависит от результативности внешнеэкономической деятельности. В частности, насколько правильно расставлены приоритеты в определении линейки выпускаемой продукции и рынков сбыта.

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Праздник эстонской культуры пройдет 10 августа в Верхнем городе белорусской столицы. Можно будет продегустировать национальную эстонскую кухню, в том числе традиционные рыбные блюда, также пройдут кулинарные мастер-классы.

Минский зоопарк 10 августа отпразднует 35-летие: гостей ждут не только встречи с любимыми животными, но также концертная программа, шоу и прочие развлечения.

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11 августа

В Республике Беларусь - День строителя.

80 лет назад родился Чернатов Вячеслав Михайлович (г.Амурск Хабаровского края, Россия), белорусский архитектор и исследователь архитектуры, кандидат архитектуры (1998). В 1967 году окончил БПИ. Работал в институте "Белгипроторг", в 1975-1999 годах - главный архитектор проектов в БелНИИгипросельстрое. С 1981 года преподает в Белорусском национальном техническом университете. Основные работы: торговый центр в г.Дзержинск, ресторан "Березина" в г.Борисов, серия типовых проектов жилых и общественных зданий для малых городов и сельской местности. Умер в 2016 году.

40 лет назад родился Гришин Алексей Геннадьевич (г.Минск), белорусский спортсмен (фристайл, лыжная акробатика), мастер спорта Беларуси (1998), заслуженный мастер спорта Беларуси (2001). В 1999 году окончил Республиканское училище олимпийского резерва. Бронзовый призер XIX зимних Олимпийских игр (2002). Чемпион мира (2001), серебряный (2003) и бронзовый (2005) призер чемпионатов мира. Серебряный призер Кубка мира (1999, 2002), бронзовый призер этапа Кубка мира (2004, Италия). Чемпион России (1997). Неоднократный победитель и призер этапов Кубка мира (2004-2005). Чемпион Олимпийских игр (2010).

12 августа

Международный день молодежи.

80 лет назад родился Угрюмов Виктор Петрович (г.Хабаровск, Россия), белорусский спортсмен и тренер (конный спорт, выездка), заслуженный мастер спорта СССР (1980), заслуженный тренер Беларуси (1977), заслуженный деятель физической культуры Беларуси (1979). Чемпион Олимпийских игр (1980) в командном и бронзовый призер в личном зачетах.

85 лет назад родился Куваев Олег Михайлович (1934-1975), российский писатель. Автор сборников рассказов и повестей "Зажгите костры в океане", "Чудаки живут на Востоке", романов "Территория", "Правила бегства" и др. Умер в 1975 году.

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Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
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Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
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