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Картина выходных: рождественское богослужение, календарь туристических событий и победитель турнира любителей хоккея

Общество 08.01.2019 | 07:51

ВЧЕРА

Картина дня 5-7 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. "Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства - любовь к ближнему, милосердие, веру в торжество добра. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе", - говорится в поздравлении.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского в Храме-памятнике в честь Всех Святых.

Александр Лукашенко и Митрополит Павел зажигают свечу
Александр Лукашенко и Митрополит Павел зажигают свечу

ФОТОРЕПОРТАЖ: Митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов системы органов и организаций соцзащиты с 100-летием системы органов по труду и социальной защите.

Фото из архива
Фото из архива

Хоккейная команда Президента Беларуси победила в XV Рождественском международном турнире любителей хоккея на приз Президента Беларуси, выиграв в финале у сборной России со счетом 8:5 (3:0, 4:3, 1:2).

Глава государства Александр Лукашенко после завершения финальной встречи XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси вручил награды лучшим игрокам по амплуа республиканских соревнований "Золотая шайба".

Команда Центрального района Минска "Грифоны" обыграла в финале со счетом 10:3 соперников из "Сокола" и стала победителем республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе в дивизионе А.

В Беларуси традиционно проводят международные спортивные турниры на высоком уровне. Такое мнение выразил именитый российский игрок, чемпион мира, финалист Кубка Стэнли в НХЛ Андрей Николишин.

Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по теннису Арину Соболенко с победой на турнире WTA в Шэньчжэне.

Арина Соболенко. Фото организаторов турнира
Арина Соболенко. Фото организаторов турнира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) стала победительницей турнира в китайском Шэньчжэне.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Всенощное бдение прошло в Гродненском Свято-Рождество-Богородичном женском монастыре.

В Гомеле на Рождество прихожан согревали не только праздничной молитвой, но и горячим угощением.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Рождественские гуляния "Віцебскія каляды" прошли в областном центре.

В день Рождества Христова в Витебске впервые прошел рождественский бал, который для жителей областного центра организовало общественное объединение "Ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций" при поддержке отдела культуры горисполкома.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Печерском лесопарке прошел кулинарный конкурс "Хороша ушица наша".

Республиканский бюджет на 2019 год сформирован по консервативному сценарию, по нему в первом полугодии будет идти исполнение бюджетных параметров.

Резервы для снижения общей налоговой нагрузки можно найти в точечном отказе от индивидуальных льгот субъектов хозяйствования. Такое мнение 6 января в интервью в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" высказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Сергей Наливайко. Фото из архива
Сергей Наливайко. Фото из архива

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В Беларуси разработали комплексный сенсор для контроля экологии помещений, сообщил победитель республиканского конкурса инновационных проектов 2018 года в номинации "Лучший инновационный проект" Андрей Дюсьмикеев. Сенсор предназначен для определения рисков здоровью и выявления резервов повышения продуктивности.

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Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) вышла в основную сетку турнира в австралийском Сиднее.

Александра Саснович. Фото Jimmie48 Tennis Photography
Александра Саснович. Фото Jimmie48 Tennis Photography

Белорусская команда стала победителем международного турнира по греко-римской борьбе памяти тренеров Николая Ивашко и Олега Марковского, который состоялся во Дворце борьбы имени Александра Медведя в Минске.

Спасенный в Магнитогорске при обрушении подъезда десятимесячный Ваня пришел в сознание.

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Климатические итоги 2018 года и прогнозы на 2019 год. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного фона".

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160 лет назад родился Кащенко Петр Петрович, русский врач-психиатр, общественный и земский деятель, автор статей по психиатрии и организации психиатрической помощи. Умер в 1920 году.

110 лет назад родилась Осипова Мария Борисовна, участница Минского антифашистского подполья и партизанского движения на территории Минской области в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943). Одна из организаторов уничтожения немецко-фашистского генерального комиссара Беларуси В.Кубе. Умерла в 1999 году.

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Митрополит Павел встретился с участниками акции "Рождественская елка – наши дети"
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