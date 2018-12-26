Картина выходных: встреча Лукашенко и Путина, Рождество и парад Дедов Морозов

ВЧЕРА

Картина выходных. 23-25 декабря

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Москве. Лидеры двух стран заявили о возможности достижения договоренностей по проблемным вопросам в белорусско-российских отношениях. Беларусь и Россия сблизили позиции по всем вопросам, президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года, заявила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Беларусь и Россия создадут межправительственную рабочую группу по выработке предложений по интеграции и решению вопросов белорусско-российской повестки дня, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

Всесторонний характер отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также для России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Он добавил, что по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве и в целом в плане отношений решения приняты.

Александр Лукашенко

В Беларуси установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №493 "О некоторых мерах по повышению надежности белорусской энергосистемы".

Почетный консул Беларуси в Лионе Жан-Жак Ранк награжден медалью Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Государственная программа обустройства военных городков, находящихся в оперативном управлении Министерства обороны, на 2019-2020 годы утверждена постановлением Совета Министров.

Опубликован проект Директивы о развитии стройотрасли Беларуси.

В Беларуси будет разработана единая методика подготовки молодых тренеров, сообщил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

В ОДКБ разъяснили процедуру назначения нового генсека.

Католики отметили один из важнейших христианских праздников - Рождество Христово. Поздравление с праздником христианам Беларуси направил Александр Лукашенко.

Вифлеемский огонь прибыл в Минск.

Репортаж накануне Рождества: один день с ксендзом из приграничной Друи.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад Дедов Морозов в Минске.

ФОТОФАКТ: Парк ледяных фигур открыли в Подниколье.

РЕПОРТАЖ: От семечка до пышной елки - как выращивают главный символ Нового года.

Умер художественный руководитель белорусского государственного ансамбля народной музыки "Свята" заслуженный артист Беларуси Анатолий Кашталапов.

В Пинске выбрали логотип культурной столицы года.

Соревнования, новогодние мюзиклы и виртуальные экскурсии на АЭС ожидают школьников на каникулах.

Белорусские пловцы завоевали 7 наград на турнире в Санкт-Петербурге.

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли трехкратного обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" со счетом 3:2.

Белорус Сергей Новиков выиграл боксерский поединок по версии WBC.

Цунами обрушилось на прибрежные районы индонезийских островов Ява и Суматра в ночь с 22 на 23 декабря, погибли около 430 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо, родным и близким погибших в результате цунами на западном побережье страны.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 26 декабря

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения новогодних праздников".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Роль выставочной деятельности Республики Беларусь в продвижении имиджа страны".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 27 декабря

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95 лет назад родился Велюгин Анатолий Степанович (д.Мошканы Сенненского р-на Витебской обл.), поэт, киносценарист, переводчик, заслуженный деятель культуры Беларуси. Автор поэтических сборников "Салют в Минске", "Песня зеленого дуба", сценариев документальных фильмов "Генерал Пуща", "Баллада о матери" и др. Перевел на белорусский язык отдельные произведения М.Лермонтова, В.Маяковского, Л.Украинки и др. Лауреат Государственной премии Беларуси, Литературной премии им.Я.Купалы. Умер в 1994 году.

90 лет назад родился Дементьев Владимир Андреевич (Украина), художник кино, заслуженный деятель искусств Беларуси. Художник-постановщик фильмов "Улица младшего сына", "Третья ракета", "Время выбрало нас", "Знак беды" и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси, Государственной премии СССР. Умер в 2010 году.

70 лет назад родился Депардье Жерар, известный французский актер театра и кино. Снимался в фильмах "Дантон", "Видок", "Набережная Орфевр, 36" и др. Лауреат многих престижных европейских кинопремий.

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