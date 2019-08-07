Команда "Спорт-пари" запустила Telegram-канал для общения с любителями игры "Спортпрогноз"!

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Тем временем рекордный джекпот страны
"Год побед" в
Он признался, что ставки делает, опираясь на интуицию и аналитику. Изредка нужные комбинации приходят к нему во сне. Победы, по мнению победителя, приносят радость и позитивную энергию.
Остальным игрокам Вахтанг Николаевич советует во что бы то ни стало оставаться "в игре", ведь победа приходит к настойчивым!
А Ирина из Новогрудка играет со "Спорт-пари" уже много лет. Первые ставки девушка делала в
Девушка сделала три ставки, последняя из которых и оказалась победной. Когда оператор сказала: "Вы выиграли! " – Ирина не поверила. Дома еще не раз перепроверяла счастливый чек-прогноз, а потом поделилась радостью с близкими.
Ирина рассказала, что ставки всегда делает наобум, не задумываясь над комбинацией. Играть Ирине нравится: всегда интересно испытать удачу, ведь когда-нибудь обязательно повезет. Остальным игрокам Ирина советует продолжать играть, потому что выиграть может каждый!
Команда
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Всего же за прошедшие две недели победители игр
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ.
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