Команда "Спорт-пари" запустила Telegram-канал для общения с любителями игры "Спортпрогноз"!

Команда "Спорт-пари" с радостью сообщает: начал работу новый Telegram-канал для любителей наших спортивных продуктов! Топ ставок на матчи, призовые фонды, анонсы и результаты тиражей в режиме чтения, а также возможность комментировать и обсуждать новости в выделенном чате! Участники канала уже получают персональные сведения о топ-50 ставок на хоккейные и футбольные матчи в удобное время по своему запросу чат-боту! Уже сегодня все желающие могут предложить варианты наполнения чат-бота полезным функционалом. Присоединяйтесь к нашему каналу по ссылке: https://t.me/sp_sportprognoz и следите за новостями!

Тем временем рекордный джекпот страны "Спортлото 6 из 49" , разыгранный в начале лета, продолжает расти и #напутикмиллиону уже превысил отметку в 284 000 рублей! Ждет своего обладателя и джекпот "Спортлото 5 из 36" : его размер составляет более 72 000 рублей!

"Год побед" в "Спорт-пари" складывается из выигрышей всех победителей, которые ежедневно вручаются по всей стране. За крупными выигрышами игроки приезжают в центральный офис компании и многие возвращаются не один раз. Каждый из них рассказывает свою уникальную историю удачи. Так, частый гость у нас Вахтанг Николаевич: играет с нами более 5 лет и неоднократно выигрывал крупные суммы в "КЕНО" . Мужчина вернулся за победой в "Спортпрогноз" : правильно угаданные результаты матчей принесли Вахтангу Николаевичу более 2 900 рублей!

Он признался, что ставки делает, опираясь на интуицию и аналитику. Изредка нужные комбинации приходят к нему во сне. Победы, по мнению победителя, приносят радость и позитивную энергию.

Остальным игрокам Вахтанг Николаевич советует во что бы то ни стало оставаться "в игре", ведь победа приходит к настойчивым!

А Ирина из Новогрудка играет со "Спорт-пари" уже много лет. Первые ставки девушка делала в "КЕНО" , а потом заинтересовалась "БЛИЦ" . И любимая игра принесла победительнице 10000 рублей!

Девушка сделала три ставки, последняя из которых и оказалась победной. Когда оператор сказала: "Вы выиграли! " – Ирина не поверила. Дома еще не раз перепроверяла счастливый чек-прогноз, а потом поделилась радостью с близкими.

Ирина рассказала, что ставки всегда делает наобум, не задумываясь над комбинацией. Играть Ирине нравится: всегда интересно испытать удачу, ведь когда-нибудь обязательно повезет. Остальным игрокам Ирина советует продолжать играть, потому что выиграть может каждый!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителей и желает им удачи!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 554 700 рублей. 137 013 рублей было разыграно в "КЕНО" , более 245 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 67 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 77 197 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – более 31 800 рублей!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ.

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