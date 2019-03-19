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Компания "Софатэкс". Дизайнеры и покупатели разрушают мифы

Общество 19.03.2019 | 09:00

Съемные чехлы для мебели выручают в любой ситуации: если надо без лишних трат облагородить обветшавший диван или, наоборот, защитить новый от "атаки" ребенка с фломастерами или кошки, желающей поточить когти. Если все сбережения ушли на ремонт, а брать кредит на новую, подходящую по стилю и цветовой гамме мебель совсем не хочется. Если старая мебель уже мозолит глаза и мечтаете о чем-то новом, ярком.

В Испании, Италии и других европейских странах съемные чехлы для мебели пользуются огромной популярностью, а в Беларуси только начинают завоевывать признание и любовь покупателей.

Сегодня мы разберем три распространенных мифа о чехлах для мебели вместе дизайнером интерьеров и довольными клиентами компании "Софатэкс".

Миф 1, самый нелепый: Чехлы для мебели — это что-то из советского прошлого.

Услышав словосочетание "съемные чехлы для мебели" многие представляют себе советские интерьеры с коврами на стенах и диваны, укрытые нелепыми накидками с бахромой.

Мария Стрельская, дизайнер интерьеров:

"Это заблуждение высказывают только те, кто не видел современные мебельные чехлы. Они не просто защищают, обновляют и облагораживают мягкую мебель, но и придают законченность и некую изюминку любым интерьерным решениям. Яркие принтованные чехлы для мебели идеально подчеркивают экологичный скандинавский стиль комнаты: простые линии, чистые цвета, природная палитра".

Анна Старцева, домохозяйка, г. Минск:

"Да-да, именно так я и думала, когда впервые услышала про чехлы "Софатэкс". После дорогого ремонта, на который мы с мужем потратили все деньги и даже взяли взаймы у родителей, встал вопрос о новой мебели. Покупать дешевку совершенно не хотелось, а наша мебель, хоть и качественная, морально устарела и совсем не подходила под новый интерьер.

Подруга посоветовала мне на первое время присмотреть чехлы, на что я разразилась гневной тирадой на тему, что у нас, вообще-то, стильный минималистичный интерьер, а не бабушатник!

Но когда все же попала в шоурум в Минске, увидела, потрогала, а в тот же день и примерила на свой диван новый чехол — мое мнение в корне изменилось! Вообще-то я взяла чехол с расчетом примерить, убедиться, что не подходит, и вернуть с чеком на следующий же день. Но как только мы "приодели" свой диван, оказалось, что вот он, – штрих, которого так не хватало нашей обновленной гостиной!"

Миф 2, самый распространенный: Чехлы съезжают, растягиваются, плохо сидят.

Это заблуждение связано с неверными представлениями о тканях, из которых сделаны чехлы, и о способе их надевания.

Мария Стрельская, дизайнер интерьеров:

Многие мои клиенты, которым внешне все нравится, высказывали такое опасение. И все из этих людей в результате остались довольны. Дело в том, что чехлы созданы по особой технологии биэластико, это ткань, которая растягивается во все стороны, при этом идеально точно принимая форму вашей мебели. Так что съемный чехол будет сидеть как влитой, даже на самом "фигуристом" изделии. При этом чехлы прекрасно выдерживают стирку в машинке, не теряя цвет и не растягиваясь".

Ирина и Павел, молодые родители, г. Барановичи

"У нас двое маленьких детей, поэтому вопрос защиты светлой мебели от красок, фломастеров и разлитого компота был для нас весьма актуален. По цене и внешнему виду чехлы от "Софатэкс" отлично нам подходили.

НО! В нашем случае их же придется регулярно стирать. Мало того, что замучаешься (мы почему-то раньше так считали) их снимать-надевать, так еще и ткань непременно потеряет свои свойства и внешний вид!

Спасибо огромное девушке-консультанту, которая все-таки убедила нас попробовать, а в подтверждение своих слов прислала по "Вайберу" фотографию своего домашнего кресла, на котором чехол прекрасно сидит вот уже два года.

Мы решились на покупку и ни разу не пожалели: снимается-надевается чехол за пару минут, а когда наловчишься, так и еще быстрее; стирку переносит на отлично (мы раз 10 уже точно стирали!), мебель от разлитого компота защищает в полной мере.

Но главное: смотрится вживую в сотню раз лучше, чем на картинке!"

Миф 3, самый непросчитанный: Съемные чехлы для мебели — это неоправданно дорого, проще заказать перетяжку или купить новый диван.

Многие считают, что раз мода на съемные чехлы пришла к нам из Европы, да и производство находится в Испании, то покупка чехла будет сопоставима по стоимости с привычной перетяжкой или даже покупкой новой мебели.

Мария Стрельская, дизайнер интерьеров:

"Встречается и такое заблуждение. Но важно понимать, что, во-первых, чехлы для мебели вы сможете подобрать максимально точно под цветовую гамму вашего интерьера. Покупая готовую мебель, зачастую приходится потом, наоборот, подгонять весь интерьер под дорогущий и, по-хорошему, совсем ненужный в данном случае, гарнитур.

Ну и что касается цены: да, за стоимость самого дорогого и премиального комплекта чехлов можно было бы перетянуть одну единицу мебели. Или купить самый дешевый типовой диван, который прослужит совсем недолго. А при покупке чехла вы без лишних трат получаете эксклюзивный предмет мебели, идеально соответствующий вашему интерьеру!"

Алевтина, предприниматель, г. Брест

"Я работаю в сфере посуточной аренды квартир. С одной стороны, тут нужен современный, стильный, всегда свежий ремонт, а с другой, сами понимаете, жильцы к чужой мебели относятся без всякого пиетета.

В одной из своих квартир я затеяла перетяжку мебели. До сих пор вспоминаю с содроганием! Трое мужчин в грязных ботинках провели у меня в доме целый день, мне не отлучиться. Все потом в обрезках ткани и поролона, убираться еще сутки. А за угловой диван заплатила больше 750 рублей!

Для второй квартиры я решила попробовать заказать чехлы. Слава современным технологиям!Мне провели фотопримерку через "Вайбер", подробно рассказали, как за ними ухаживать и как надевать.

И это же совсем другое дело! И цена в разы дешевле (я заказывала коллекцию "Аляска"), и снять-постирать-надеть занимает от силы минут 10. В общем, попробовав этот вариант, я и в две другие квартиры заказала чехлы "Софатэкс" из разных коллекций, к тому же девочки помогли мне выбрать цвета, великолепно подходящие под интерьеры в каждом помещении!"

В заключение разговора хочется сказать: не верьте мифам, а приходите в шоурумы компании "Софатэкс", и сами убедитесь в том, что съемные чехлы для мебели — это великолепное качество, функциональность и стильный дизайн, который не зря приобрел огромную популярность во всей Европе!

К тому же до 24 марта в фирменных магазинах компании проходит суперакция — при покупке комплекта чехлов для дивана и двух кресел линейки "Классик" чехол на диван вы получите всего за полцены. Линейка "Классик" – это 7 хит-коллекций: "Богемия", "Бостон", "Дуния", "Ибица", "Рояль", "Рустика" и "Тейде". Всё это стильные, выносливые и проверенные модели из демократичной ценовой линейки "Софатэкс".

Специальный промокод на скидку KLASSIK, назвав который вы получите скидку 50% на чехлы в комплекте (диван + 2 кресла).

Промокод действителен также при заказе через "Вайбер" +375 33 3330066 или на сайте sofatex.by.

Ждем вас в гости!

Магазины "Софатэкс" в Минске:

ТЦ "Зеркало", ул. В. Хоружей, 6. Телефон: +375 33 333-00-66

ТЦ "Глобо", ул. Уманская 54, 1 этаж. Телефон +375 33 630-01-88

ТЦ "Раковский кирмаш", ул. Дунина-Марцинкевича 11, 2 этаж. Телефон +375 33 305-60-66

ТЦ "Купец", п-т Рокоссовского, 1А, 1 этаж. Телефон +375 33 675-60-66

Время работы: с 10:00 до 20:00

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