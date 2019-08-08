Компания velcom завершает ребрендинг и с 12 августа станет A1

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг velcom | A1 завершает финальный этап своего ребрендинга. С 12 августа 2019 года компания перейдет к использованию в операционной деятельности бренда А1, сообщили БЕЛТА в пресс-службе оператора.

Это изменение станет результатом репозиционирования velcom: в последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса. Так, сегодня клиентам доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент.

"За появлением в Беларуси А1 стоит намного больше, чем просто смена логотипа velcom. Закреплением нового бренда на рынке мы завершаем 20-летний путь velcom - первого GSM оператора Беларуси - и открываем новую главу в истории компании как провайдера услуг в сфере телекоммуникаций, информационно-коммуникационных технологий и развлекательного контента. Теперь наши клиенты смогут получать весь спектр предоставляемых компанией продуктов и услуг у одного поставщика под именем А1", - отметил генеральный директор velcom | A1 Гельмут Дуз.

На русском языке новый бренд произносится как "А один", вариант на белорусском языке - "А адзiн". Основным фирменным цветом компании станет белый, акцентными - красный и черный.

В пресс-службе подчеркнули, что для клиентов А1 смена бренда не повлечет необходимость заключения новых соглашений либо замену абонентского оборудования (SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и т.д.). Условия заключенных ранее договоров, в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку, сохраняются. При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY.

По случаю завершения финального этапа ребрендинга компания A1 приглашает всех минчан и гостей столицы на большой концерт под открытым небом, который состоится в воскресенье, 11 августа, на площади у Дворца Спорта. Выступят группы "Без билета" (Беларусь), Morandi (Румыния) и Горан Брегович со своим оркестром (Сербия). Начало концерта в 18.00, вход бесплатный.

A1 - провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года входит в состав группы A1 Telekom Austria Group. До августа 2019 года оператор вел операционную деятельность под брендом velcom.

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,87 млн человек, более 1 млн домохозяйств имеют доступ к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра.

A1 Telekom Austria Group - ведущий провайдер телекоммуникационных услуг и цифровых решений в Центральной и Восточной Европе с общим числом пользователей более 25 млн. Компания работает в 7 странах: Австрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии и Северной Македонии. Ее общий доход на рынке телекоммуникационных услуг и в финансовом секторе составил на конец 2018 года 4,47 млрд евро. Штат всех компаний группы насчитывает около 19 тыс. сотрудников. A1 Telekom Austria Group является европейским подразделением компании America Movil - одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг.-0-