Конкурс на дневное бюджетное отделение в БГУ составил 1,78 человека на место

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете подвели итоги приемной кампании 2019 года. На все формы получения высшего образования первой ступени зачислены 5167 абитуриентов, из них 2130 - на дневное бюджетное отделение. Конкурс на бюджет составил 1,78 человека на место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Среди зачисленных на дневную бюджетную форму обучения по результатам ЦТ 84% абитуриентов набрали 300 баллов и выше. "Этот показатель стал лучшим за последние четыре года. В 2016 году он был на уровне 63%, в 2017-м - 70,3%, в 2018-м - 72,7%", - отметили в пресс-службе.

В числе других особенностей нынешней приемной кампании здесь назвали также увеличение среднего балла зачисленных по результатам ЦТ. "Он вырос с 300 в 2016 году до 329 баллов в текущем. При этом 72% специальностей на дневной форме обучения, по которым зачисление проводилось по результатам ЦТ, имеют проходной балл более 300", - отметили в пресс-службе.

Студентами БГУ стали 85 абитуриентов, получивших на ЦТ 100-балльный результат - 26% от всех стобалльников. Больше всего среди них тех, кто набрал максимальный балл по математике (27 человек), по белорусскому и английскому языкам - 13 и 12 абитуриентов соответственно. По два сертификата высшей пробы имели два человека. Кроме того, в БГУ поступили 609 человек, которые окончили среднюю школу с медалью или средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием. Кроме того, среди первокурсников БГУ 75 победителей международных и республиканских олимпиад.

Среди творческих специальностей самый высокий конкурс (поданных заявлений) на "дизайн" (направление - коммуникативный дизайн)" - 17 человек на место. Самые высокие проходные баллы среди естественнонаучных специальностей были на "прикладную информатику" - 364 (в 2018 году - 371), "информатику" - 353 (364), "химию лекарственных соединений" - 349 (356). В группе социально-экономических и гуманитарных специальностей рекордным стал проходной балл на "международное право" - 385 (в 2018 году - 382), "международные отношения" - 379 (383), "лингвострановедение" - 378 (383).

В пресс-службе напомнили, в этом году Белгосуниверситет впервые набирал студентов в Совместный белорусско-китайский институт БГУ и Даляньского политехнического университета (ДПУ). На специальность "физика (направление - производственная деятельность)" проходной балл составил 322, а на "механику и математическое моделирование" - 305.

На заочную бюджетную форму средний конкурс составил 2,85 человека на место. В числе первокурсников БГУ 22,2% окончили учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием.

Что касается платной формы обучения, то на дневное конкурс составил 1,4 человека на место. На первый курс зачислены 1937 абитуриентов. Почти половина из них (46,6%) - это выпускники лицеев и гимназий, 180 человек с отличием окончили среднюю школу или средние специальные учебные заведения. В пресс-службе рассказали о самых высоких проходных баллах на естественнонаучные специальности: "химия лекарственных соединений" - 323 (в 2018 году - 297), "информатика" - 307 (301), "биохимия" - 287 (256). Среди социально-экономических и гуманитарных специальностей в числе лидеров "международные отношения" - 325 (в 2018 году - 331), "правоведение" - 310 (303), "международное право" - 307 (338).

Студентами платной заочки в БГУ в этом году стали 707 абитуриентов. Средний конкурс составил 1,8 человека на место (в 2018 году - 1,6). "Самые высокие проходные баллы были на "правоведение" - 257 (в 2018 году - 217) и "бизнес-администрирование" - 250 (172)", - отметили в пресс-службе. Второе высшее образование в сокращенный срок на заочном отделении в БГУ будут получать 157 человек. По ходатайству спортивных федераций и союзов в соответствии с правилами приема на последнем заседании приемной комиссии на платную форму зачислены 47 абитуриентов.-0-