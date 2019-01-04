Костевич: патриотизм, командный дух и честность - три ориентира в работе органов соцзащиты

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для решения любых сложных задач работникам органов по труду и социальной защите нужно ориентироваться на три ценности: патриотизм, командный дух и порядочность. Такое мнение высказала сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на торжественном мероприятии к 100-летию органов отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прошли серьезный и сложный путь. Были проблемы, но результатов и успехов было намного больше. Сегодня в отрасли работает почти 40 тыс. человек, знатоков своего дела, людей с большой душой. Мы особенные, потому что у нас есть и работники по социальному обслуживанию, и педагоги, и психологи, и врачи, и юристы, и экономисты, и еще очень много высококвалифицированных кадров. Вы особенные, потому что занимаетесь делом, которое очень нужно людям и нашему государству", - сказала Ирина Костевич.

По ее мнению, у работников сферы должны быть в качестве ориентиров в работе три ценности. "Во-первых, патриотизм. Мы должны понимать, что делаем свою работу на благо страны и народа. Второе - командный дух. Успехи каждого - это результаты всего коллектива, и наоборот. И третья ценность - порядочность. Мы должны быть честны за то, что делаем, перед собой, командой и страной. И тогда мы решим любые сложные задачи", - добавила Ирина Костевич.

Особые слова благодарности из уст министра прозвучали в адрес ветеранов отрасли и тех, кто вложил немало усилий в становление и развитие всей системы органов по труду и социальной защите.

В этом году 5 января они отмечают не только профессиональный праздник День работников социальной защиты, но и 100-летие с момента своего образования. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, проходит сегодня в Большом театре оперы и балета. Приглашено немало почетных гостей, включая руководителей Администрации Президента, Совета Министров, Национального собрания, министерств здравоохранения, образования, юстиции, финансов, экономики, спорта и туризма, представителей депутатского корпуса, ветеранов системы труда и социальной защиты.

Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко выполнил почетную миссию - прочел приветственный адрес Президента Беларуси всем работникам органов по труду и социальной защите.

На празднике также чествовали лучших представителей своей профессии. Семь человек получили из рук Игоря Петришенко благодарности Президента за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в области социальной защиты населения. Еще восемь представителей как Минтруда, так и структурных подразделений в регионах (от фельдшера и работника по производству ортопедической обуви до председателей комитетов по труду занятости и социальной защиты и областных управлений ФСЗН) удостоены почетных грамот Совета Министров.

Теплые приветственные слова и пожелания от Совета Республики Национального собрания высказала заместитель председателя Марианна Щеткина. "Систему делают люди, те, кто трудится в ней. Нам нельзя быть равнодушными, наша система не терпит таких. Надо помнить главное - от нас зависят судьбы людей. Органы по труду и социальной защите постоянно развиваются, но при этом система умеет сохранять традиции и видеть перспективы", - сказала Марианна Щеткина. Она же вручила почетные грамоты Национального собрания восьми работникам сферы.

В тесном партнерстве с Минтруда работает и Федерация профсоюзов Беларуси, представители которой также в этот день адресовали слова поздравлений и почетные грамоты Президиума совета ФПБ - заместителю министра труда и социальной защиты Игорю Старовойтову и начальнику управления охраны и государственной экспертизы условий труда Минтруда Ивану Карчевскому.

А затем праздник продолжила яркая концертная программа в исполнении артистов оркестра и хора театра, а также ведущих артистов театра - известных солистов оперы и балета.-0-