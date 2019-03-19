Квартиру в Минске выиграла вкладчица Белагропромбанка из Щучина

Обладатель главного приза рекламной игры Белагропромбанка "Счастливый вклад" – однокомнатной квартиры в Минске – определился в ходе финального розыгрыша в феврале 2019 года. 13 марта в головном офисе банка на пр-те Жукова, 3 в торжественной обстановке ключи от квартиры были переданы победителю.

Владельцем светлой квартиры в новостройке на столичной улице Ильянской стала Тамара Васильевна Власова, учительница математики, пенсионерка из г. Щучина Гродненской области. Символический ключ победителя игры, а также самые настоящие ключи от квартиры представители Белагропромбанка вручили победительнице в ходе торжественного мероприятия, на котором присутствовали ее родственники, представители СМИ, сотрудники банка и организации, ответственной за проведение рекламной игры.

Тамара Васильевна много лет пользуется продуктами и услугами Белагропромбанка. О рекламной игре "Счастливый вклад" она узнала от сотрудников банка во время очередного визита в местный Центр банковских услуг и решила попытать удачу. Общее количество участников игры "Счастливый вклад" по всей Беларуси совсем чуть-чуть не дотянуло до круглой цифры в 60 000. Но именно вклад Тамары Васильевны стал счастливым.

Символический ключ победителя игры и настоящие ключи от квартиры в Минске победительнице игры "Счастливый вклад" вручили в главном офисе Белагропромбанка.

– Я была дома, работала, и вдруг прозвучал звонок. Мне говорят: вы выиграли квартиру! Я очень удивилась и была, конечно, по-хорошему шокирована – счастье с неба упало, – со смехом вспоминала Тамара Васильевна.

Напомним, по правилам рекламной игры "Счастливый вклад" необходимо было на определенных условиях открыть срочный безотзывный вклад в Белагропромбанке в период с августа 2018 по январь 2019 года включительно. На протяжении этого времени банк провел пять розыгрышей поощрительных призов, в ходе которых своих владельцев нашли 50 золотых мерных слитков номиналом 5 грамм. А главный приз – 1-комнатная квартира в Минске – был разыгран 13 февраля 2019 года.

Тамара Васильевна заявила, что цифра "13" для нее – счастливая. В 13-м кабинете она работала и продолжает работать в своей любимой гимназии. 13-го числа появились на свет двое из четырех ее детей. 13 февраля она выиграла квартиру и 13 марта получила от нее ключи. Стоя посреди своей новой минской квартиры, она размышляет, как распорядиться призом:

– Собрать всю семью, а она у меня большая – 4 детей, 6 внуков! Сесть за круглый стол подумать. Что с ней делать, кто в ней будет жить.

Победительница рекламной игры Белагропромбанка "Счастливый вклад" в своей новой квартире в Минске.

Как отметила операционный директор Дивизиона розничного бизнеса ОАО "Белагропромбанк" Анна Свистунова, игра "Счастливый вклад" принесла пользу всем участникам.

– Есть обладатель главного приза – однокомнатной квартиры, 50 вкладчиков получили поощрительные призы в виде мерных золотых слитков. А остальные вкладчики Белагропромбанка получили свои проценты по вкладам.

Белагропромбанк впервые в своей истории разыграл такой крупный приз в рекламной игре. И, по словам Анны Свистуновой, останавливаться на этом не собирается:

– Нам важно, чтобы люди нам доверяли и ценили нас как своего надежного финансового партнера. Мы поздравляем победителей рекламной игры "Счастливый вклад" и благодарим всех клиентов банка за участие. Верьте в удачу и обязательно участвуйте в наших последующих играх. Будьте уверены, вас ожидают многочисленные приятные сюрпризы!

Размещение рекламы на БЕЛТА