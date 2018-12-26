26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция с 31 декабря переходит на усиленный вариант несения службы. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель начальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Курьян, передает корреспондент БЕЛТА.

"Накануне новогодних праздников личный состав органов внутренних дел переходит на усиленный вариант несения службы. В местах проведения мероприятий с большим количеством граждан планируется осуществление пропускного режима. Предусмотрено выставление оцепления, осмотр территории саперно-пиротехническими группами, оборудование необходимого количества пунктов пропуска и эвакуационных выходов. Мы рекомендуем гражданам для комфортного отдыха приходить на праздничные мероприятия заранее", - сказал Дмитрий Курьян.

Кроме этого, в местах с массовым пребыванием граждан будет увеличена плотность нарядов милиции и организована дополнительная проверка оставленного без присмотра автотранспорта. "Основными площадками гуляний в новогоднюю ночь в Минске станут Октябрьская площадь и территория, прилегающая ко Дворцу спорта, где праздничные мероприятия пройдут с 23.00 31 декабря до 4.00 1 января. В 1.30 планируется праздничный новогодний фейерверк. Он пройдет в районе Дворца спорта и у Ледового дворца, а также в два часа ночи будет еще один фейерверк над парком Уго Чавеса в районе улицы Казимировской", - отметил Дмитрий Курьян.-0-