Мининформ заблокировал 57 сайтов за торговлю наркотиками

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 57 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.
Такое решение было принято на основании письменного уведомления Министерства внутренних дел Беларуси и руководствуясь ч.3 п.10 декрета Президента Беларуси от 28 декабря 2014 года №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков".-0-
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