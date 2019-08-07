Мининформ заблокировал 57 сайтов за торговлю наркотиками

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 57 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Такое решение было принято на основании письменного уведомления Министерства внутренних дел Беларуси и руководствуясь ч.3 п.10 декрета Президента Беларуси от 28 декабря 2014 года №6 "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков".-0-