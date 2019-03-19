Министерство образования рассказало о гарантиях и льготах для молодых специалистов

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования Беларуси рассказало о гарантиях и льготах для молодых специалистов во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА .
По словам консультанта управления высшего образования Минобразования Ольги Мущинской, основная гарантия - это предоставление выпускнику первого рабочего места. "Во всем мире выпускники учреждений образования сталкиваются на рынке труда с тем, что наниматель хочет иметь специалиста с опытом работы. В данном случае вот эта государственная гарантия предоставления первого рабочего места позволяет молодому человеку начать свою профессиональную деятельность по специальности. В соответствии с законодательством о труде молодой специалист также освобождается от испытательного срока", - отметила она.
Молодые специалисты также не могут быть уволены в силу недостаточных рабочих навыков в течение срока обязательной работы. Кроме того, предусмотрены материальные гарантии и компенсации. "Например, право на отдых после окончания учреждения образования, выплата денежной помощи при заключении контракта или трудового договора", - подчеркнула консультант управления.
"Молодым специалистам, выпускникам областные и Минский городской Советы депутатов, наниматели в соответствии с законодательством также могут устанавливать денежную помощь и выделять средства с целью компенсации затрат на наем жилья. Это тоже предусмотрено положением о распределении, утвержденным постановлением Совета Министров №821", - добавила консультант управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Татьяна Короткевич. -0-
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