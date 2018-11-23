Министр обороны вручил часы лучшим срочникам ВС

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков вручил часы лучшим срочникам ВС, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония чествования военнослужащих срочной службы, добившихся лучших результатов в боевой подготовке в 2017/2018 учебном году, проходит в Центральном Доме офицеров. Министр обороны вручил часы 60 военнослужащим из разных соединений и воинских частей.

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Фото Андрея Покумейко