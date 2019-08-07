Минобразования: стоимость обучения для первокурсников сформирована на основе затрат вузов

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость обучения для первокурсников сформирована на основе затрат вузов, сообщил журналистам начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович, передает корреспондент БЕЛТА.
"Цена сформирована с учетом необходимости покрытия всех расходов на обучение и создания возможностей в университете для перспективного развития, в том числе обновления материально-технической базы", - сказал Сергей Касперович.
Он отметил, что в структуре расходов 80% составляет оплата труда преподавателей. "Происходит кумулятивный процесс: растут расходы на оплату труда, на оплату коммунальных услуг, на обновление материально-технической базы, как итог раз в год пересчитывается стоимость обучения", - добавил начальник главного управления.-0-
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