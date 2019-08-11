Минприроды Беларуси заинтересовано работать с ЮНИСЕФ для экологического просвещения детей и молодежи

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси заинтересовано работать с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) для экологического просвещения детей и молодежи. Об этом шла речь на встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с представителем ЮНИСЕФ в Беларуси Рашедом Мустафой Сарваром, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Участники встречи обсудили перспективы стратегического взаимодействия в связи с началом подготовки страновой программы ЮНИСЕФ для Беларуси на 2021-2025 годы.

Андрей Худык выразил заинтересованность в налаживании сотрудничества между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды с ЮНИСЕФ в области экологического просвещения детей и молодежи, а также высказал готовность работать по различным направлениям.

Фото Минприроды

Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) - международная организация, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций. Сотрудничество Беларуси с ЮНИСЕФ ведется на долговременной программной основе. Сейчас реализуется страновая программа на 2016-2020 годы, в ее основе - национальные приоритеты Беларуси в области социального развития, здравоохранения и образования.-0-